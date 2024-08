Vùng núi, trung du Bắc Bộ tái diễn mưa rất lớn

TPO - Mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ bắt đầu từ đêm 20/8, kéo dài đến khoảng 22/8 với tổng lượng mưa từ 50 - 100mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp, từ đêm 20 - 22/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 200mm.

Tại đồng bằng Bắc Bộ, từ đêm 20 - 23/8 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 19/8 đến ngày 20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Tại Hà Nội, trong đêm nay và ngày mai (20/8) có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Từ ngày 21/8, thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, miền Bắc trải qua tháng 7 và nửa đầu tháng 8 với rất nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó xuất hiện nhiều đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Đáng chú ý trong hai ngày 23 - 24/7, do tác động của hoàn lưu cơn bão số 2 đổ bộ trực tiếp, miền Bắc có mưa lớn bao phủ kéo dài, nhiều nơi xuất hiện mưa rất lớn như Hà Nội, Sơn La, Hải Phòng, Yên Bái, Điện Biên, lũ quét, sạt lở đất, lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của.

Số liệu của cơ quan chức năng cho thấy, trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8, tổng lượng mưa ở miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm từ 30 - 60%, một số nơi cao hơn từ 80 - 120%.

Một số tỉnh miền Bắc có mưa nhiều nhất trong lịch sử tháng 7 kể từ ngày có số liệu quan trắc như Hà Nội, điểm đo Hoài Đức ghi nhận lượng mưa 684,6mm, vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó 27 năm. Riêng ngày 23/7, lượng mưa ghi nhận tại Hà Đông lên tới 189,5mm, cũng là ngày mưa lớn nhất trong lịch sử ở đây, vượt qua kỷ lục năm 2018.

Tại Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Hoà Bình, Sơn La cũng ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 nhiều nhất lịch sử, vượt qua các kỷ lục được lập trong những năm trước đó. Riêng tại Sơn La, lượng mưa trong tháng 7 năm nay đã phá vỡ kỷ lục được duy trì trong suốt 30 năm qua, kể từ 1994.