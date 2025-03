Vụ ô tô lao thẳng trụ biển báo, 2 người văng khỏi xe: 1 người tử vong

TPO - Liên quan đến vụ ô tô lao thẳng trụ biển báo, 2 người bị hất văng khỏi xe vừa xảy ra ở Gia Lai, ông Đ.LG (SN 1980, trú phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tử vong.

Ngày 24/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết ông Đ.L.G (SN 1980, trú phường Trà Bá, TP Pleiku) đã tử vong, 2 nạn nhân còn lại sức khoẻ đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trước đó, khoảng 11h25 ngày 23/3, ô tô con biển số 34LD-0027 lưu thông hướng từ dốc Hàm Rồng về ngã tư Lâm Nghiệp trên đường Trường Chinh. Tuy nhiên, khi đến trước số nhà 753 đường Trường Chinh (tổ 2, phường Chi Lăng, TP Pleiku), ô tô bất ngờ lao lên lề đường với tốc độ cao, tông trực diện vào một biển cảnh báo giao thông và 2 cây xanh bên đường.

Vụ va chạm khiến 2 người ngồi hàng ghế sau bị văng ra khỏi xe nằm bất tỉnh trên mặt đường, người ngồi bên ghế phụ xe cũng bị thương.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Bước đầu xác định người bị thương nặng gồm tài xế N.Q.T. (SN 1977, trú phường Chi Lăng), 2 người ngồi ghế sau gồm L.T.T (SN 1980, trú phường Hội Phú) và Đ.L.G.

Người ngồi hàng ghế phụ là P.T.L (SN 1980, trú phường Trà Bá, cùng thuộc TP. Pleiku) chỉ bị trầy xước nhẹ. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe bị bẹp dúm lại.

Tại cơ quan công an, tài xế N.Q.T có biểu hiện say xỉn, không xuất trình giấy phép lái xe. Qua kiểm tra nồng độ cồn với tài xế, cơ quan công an xác định ông T. vượt mức rất cao với 1,187mg/l khí thở.