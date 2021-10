Vụ nữ quái giả danh đại tá công an: Nhiều nạn nhân tố bị lừa gần 20 tỷ đồng

TPO - Sau 1 ngày xét xử, chiều 28/10, TAND tỉnh An Giang cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ và có khả năng bỏ lọt tội phạm, khả năng xuất hiện loại tội phạm mới. Do vậy, toà đã quyết định hoãn phiên toà, trả hồ sơ để làm rõ một số vấn đề có liên quan để vụ “chạy điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang.