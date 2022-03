Vụ hoán đổi 'lốt' xe xuất khẩu ở Lạng Sơn: Những người liên quan vẫn 'bóng chim, tăm cá'

TPO - Ngày 1/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ có mặt tại Quảng Ninh vào tuần tới để nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh theo quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an.