Vợ không thể ngờ bị chồng qua mặt, cả gan đưa nhân tình về tận nhà để chăm sóc

TPO - Liệu lần này chị chấp nhận tha thứ, thì chồng chị có lần khác diễn lại lỗi này nữa không? Khi mà chuyện trăng hoa, ong bướm đã được anh ấy lựa chọn, rồi thành tính nết của anh ấy?

Em nghĩ sau những gì xảy ra trong câu chuyện Lý do chồng cặp bồ với cô giúp việc trẻ khiến nhiều bà vợ 'giật nảy người', chị chẳng việc gì hạ mình sống với người đàn ông tệ bạc, thiếu lòng chung thủy như vậy. Rõ ràng là chồng chị cố tình lừa dối chị, biết đâu anh ấy đã có quan hệ ngoại tình với cô gái trẻ đó rồi nhân dịp chị cần người giúp việc, chồng chị hợp thức hóa để đưa cô ấy về cho dễ bề gần gũi, yêu thương nhau mà vẫn che được mắt chị.

Liệu lần này chị chấp nhận tha thứ, thì chồng chị có lần khác diễn lại lỗi này nữa không? Khi mà chuyện trăng hoa, ong bướm đã được anh ấy lựa chọn, rồi thành tính nết của anh ấy?

Tốt nhất chị nên bình tĩnh, giữ cho cái đầu của mình được sáng suốt để có thể đưa ra quyết định hợp tình, hợp lí cho tương lai của chị và con gái mới tròn một năm tuổi của chị. Chị còn trẻ, có công việc tốt, cho thu nhập ổn định dù chị có chia tay chồng thì nhất định chị và cháu vẫn sống khỏe mà không cần con người hư hỏng, tệ bạc đó.

Chị hãy để chồng chị tự do với lối sống bản năng của anh ấy, rồi hậu quả thế nào thì anh ấy ráng gánh chịu. Chị sống nhân hậu, vị tha sẽ có người đàn ông xứng đáng với tình yêu của chị nếu chị muốn tìm lại hạnh phúc riêng cho mình. Chúc chị luôn khỏe, gặp may mắn, an lành chị nhé.