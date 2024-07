'Vỡ' kế hoạch du lịch vì bão

TPO - Cơn bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng khiến nhiều du khách tại huyện đảo Cô Tô phải thay đổi kế hoạch du lịch, về đất liền trước lịch trình dự kiến.

Thời tiết Cô Tô có mưa to và gió mạnh từ sáng 22/7 do ảnh hưởng của bão số 2. Theo ghi nhận, từ 12h trưa ngày 22/7, các chuyến tàu từ Cô Tô về bến cảng Ao Tiên ngừng chạy khiến nhiều du khách lo ngại sẽ bị kẹt lại trên đảo.

Anh Quốc Chí - một du khách ở quận Ba Đình, Hà Nội - chia sẻ: “Nhóm chúng tôi đã lên kế hoạch từ mấy tháng trước cho chuyến đi Cô Tô lần này, nhưng không ngờ lại gặp bão. Đáng ra, chúng tôi sẽ ở đây 3 ngày 2 đêm, từ ngày 21-23/7. Tuy nhiên, vừa mới đến Cô Tô được một ngày chúng tôi đã phải quay về vì bão. Nếu không về, chúng tôi có thể bị kẹt lại và ảnh hưởng đến công việc. Dù tiếc nuối, nhưng chúng tôi phải chấp nhận quay về.”

Anh Hải ở quận Cầu Giấy cùng nhóm bạn cho biết dù trước khi đi đã nghe tin bão về, nhưng do đã đặt phòng, đặt xe và tin rằng bão sẽ tan sớm nên vẫn quyết định đi.

"Ngày đầu tiên, chúng tôi đã tham quan được một vài địa điểm, nhưng vẫn còn nhiều nơi trong kế hoạch chưa kịp khám phá vì bão đến và chúng tôi phải quay về Hà Nội sáng 22/7 để không bị kẹt lại" - anh Hải nói.

Ông Thịnh - chủ một homestay ở đảo Cô Tô - cho biết: “Do bão về, nhiều du khách đã trả phòng sớm hơn dự kiến và vé tàu gần như đã hết. Nếu du khách không mua vé nhanh thì không còn chuyến nào để về”.

Bên cạnh du khách rời đảo sớm, vẫn còn nhiều người quyết định đến Cô Tô. Chị Hương - du khách ở Hà Nội - chia sẻ: "Dù đã biết bão về nhưng do mọi kế hoạch đã được lên nên chúng tôi vẫn quyết định đi và quyết định đón bão trên đảo".

Anh Thành Long - cư dân sống tại Cô Tô - cho biết: Thời tiết từ chiều 22/7 mưa to, có gió to và biển động. Thậm chí có 1 cano bị chìm nhưng không gây ra thiệt hại gì về người. Việc chủ động thay đổi lịch trình đã giúp nhiều du khách tránh được tình trạng mắc kẹt trên đảo, đồng thời đảm bảo an toàn trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.