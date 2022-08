Virus Langya mới lây nhiễm hàng chục người ở miền Đông Trung Quốc

TPO - Các nhà nghiên cứu cho biết loại virus mới có thể gây ra các triệu chứng sốt, mệt mỏi, buồn nôn đã được tìm thấy trên 35 người tại miền Đông Trung Quốc.

Một số nhà khoa học châu Á đã xác định loại virus mới gây ra các cơn sốt nghiêm trọng và có khả năng lây truyền từ động vật sang người. Theo báo cáo được công bố trên tạp chí The New England Journal of Medicine, loại virus có tên Langya henipavirus (LayV) đã lây lan cho 35 người tại hai tỉnh Sơn Đông và Hà Nam của Trung Quốc. Những người này được xét nghiệm dương tính với virus trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021.

Theo các nhà nghiên cứu, virus LayV có thể gây ra các triệu chứng như sốt cấp tính, mệt mỏi, ho và chán ăn. Bên cạnh đó, một số bệnh nhân còn gặp tình trạng cơ thể đau nhức, đau đầu, nôn mửa và suy giảm chức năng gan.

Những nhà nghiên cứu tại Trung Quốc, Australia và Singapore cho biết LayV được phát hiện lần đầu ở một người phụ nữ 53 tuổi vào tháng 12/2018, trong quá trình giám sát các bệnh nhân sốt cấp tính và có tiền sử tiếp xúc với động vật trong thời gian gần. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã khảo sát trên các loài động vật hoang dã trong nước nhằm truy tìm vật chủ chứa virus, kết quả cho thấy RNA của Langya được tìm thấy chủ yếu ở chuột chù, một loài động vật có vú với mõm dài và đôi mắt nhỏ.

Sau quá trình khảo sát, các nhà nghiên cứu cho biết có khoảng 27% chuột chù được xét nghiệm dương tính với virus, điều đó cho thấy chúng có thể là “ổ chứa LayV tự nhiên”. Bên cạnh đó, có khoảng 5% số chó và 2% số dê cũng cho kết quả dương tính.

Các nhà khoa học tin rằng sự xuất hiện của LayV cũng do sự lây lan từ động vật sang người. Tuy nhiên, không giống như SARS-CoV2, virus gây ra COVID-19, các nhà nghiên cứu cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người đối với LayV cho đến nay. Các bệnh nhân không có sự tiếp xúc gần hoặc tiền sử phơi nhiễm chung, điều này cho thấy sự lây nhiễm ở người có thể rất hạn chế.

Các nhà khoa học chia sẻ: “Kết quả theo dõi 9 bệnh nhân mắc virus LayV cùng với 15 thành viên trong gia đình không cho thấy kết quả lây nhiễm nào. Tuy nhiên, phạm vi theo dõi vẫn còn quá hẹp để có thể xác định tình trạng lây truyền từ người sang người”.

Wang Linfa, giáo sư tại Trường Y Duke-NUS của Singapore, người tham gia vào nghiên cứu, nói với tờ Global Times rằng chúng ta không cần phải hoảng sợ vì các trường hợp nhiễm LayV sẽ không gây tử vong hoặc tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân.

Theo các nhà nghiên cứu, LayV có mối liên hệ chặt chẽ về mặt di truyền với virus Henipavirus được phát hiện ở huyện Mặc Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc năm 2012, loại virus đã lây lan cho 6 thợ mỏ ở miền Nam Trung Quốc với 3 trường hợp tử vong.

LayV cũng thuộc cùng họ với virus Nipah và Hendra. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah được phát hiện lần đầu tiên trong một đợt bùng phát ở những người chăn nuôi lợn ở Malaysia vào năm 1999 và cũng đã được xác định ở Bangladesh và Ấn Độ. Nhiễm Nipah có thể gây tử vong, với 40-75% số người nhiễm bệnh chết trong các đợt bùng phát trước đây. Nó có thể được truyền từ động vật như dơi, lợn… sang người, và từ người sang người.

Virus Hendra lần đầu tiên được xác định ở Úc vào năm 1999 và đã lây nhiễm cho 7 người và hơn 70 con ngựa. WHO cho biết, tất cả các ca nhiễm chỉ giới hạn ở bờ biển đông bắc của Australia. Hiện vẫn chưa có phương pháp điều trị hoặc vắc xin cho bệnh nhiễm trùng do virus Henipavirus.

Hoàng Xuyến