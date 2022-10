Vĩnh Phúc: Thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy chỉ mất 5 phút

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đến nay đã có 50 đơn vị Công an xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đáp ứng đủ điều kiện được làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đáng chú ý, người dân chỉ mất 5-10 phút, đã thực hiện xong thủ tục cấp biển số, lấy giấy hẹn.

Sau hơn 4 tháng thực hiện Thông tư số 15/2022 của Bộ Công an, từ ngày 21/5 tới nay, công an các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được trao quyền đăng ký, cấp biển số xe ô tô; cùng với đó, công an các xã, phường, thị trấn đã làm thủ tục đăng ký, cấp biển số xe cho 7.244 phương tiện là mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, phần lớn người dân đều đồng tình và khẳng định, việc làm này là chủ trương mang tính đột phá trong công tác cải cách hành chính, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của ngành Công an, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân.

Từ kết quả này, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ký quyết định tiếp tục tổ chức thí điểm phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an 53 xã, thị trấn.

Theo đó, từ ngày 1/10, công an các xã trên sẽ được thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trên địa bàn hoặc ở xã lân cận chưa được phân cấp đăng ký xe trong cùng huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Đáng chú ý, kể từ khi thực hiện phân cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy, xe máy điện cho công an cấp xã, đến nay, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) có hơn 1.000 phương tiện được cấp đăng ký mới tại 11/17 xã, thị trấn.

Trước đó, vào cuối tháng 5, xã Đồng Thịnh (Sông Lô), là xã đầu tiên tổ chức thí điểm cấp biển số xe máy, xe đạp điện cho người dân. Tại các điểm cấp, cán bộ công an giao thông huyện Sông Lô luôn có mặt hỗ trợ lực lượng công an các xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra phương tiện, nhập dữ liệu vào máy tính…

Ông Trần Văn Tuấn, thôn Làng Len, xã Hải Lựu cho biết: "Chủ trương cấp biển số xe mô tô tại UBND xã rất hợp lòng dân. Đăng ký xe tại địa phương người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, không vất vả, tốn công đi lại như trước. Người đến sớm, chỉ sau 5-10 phút, có thể thực hiện xong thủ tục cấp biển số, lấy giấy hẹn ngày lấy biển".

Để phục vụ chu đáo việc tổ chức cấp đăng ký xe cho nhân dân, Công an huyện Sông Lô đã tổ chức tập huấn cho Công an các xã các bước tiến hành cấp biển số; hướng dẫn các địa phương bố trí vách ngăn, lắp đặt máy tính, máy in, bổ sung trang thiết bị còn thiếu cho lực lượng công an.

Tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, thời gian thực hiện việc cấp biển số xe tại xã.

Chủ trương phân cấp công tác cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy cho công an cấp xã được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính.