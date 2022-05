Hà Nội: Đăng ký xe máy ở công an xã chỉ mất 3 phút

TPO - Hôm nay (21/5), Hà Nội triển khai đăng kí xe máy tại 183 xã, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành. Trung bình 1 trường hợp đăng ký xe máy, xe máy điện,… chỉ mất khoảng 3 phút để có thể hoàn tất các thủ tục như kê khai, bấm biển.

Đối với xã, thị trấn trong 3 năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong một năm được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe.

Để chuẩn bị cho công tác cấp đăng ký xe, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và xây dựng đủ trang thiết bị, máy móc cho lực lượng công an 183 xã, thị trấn khi tiến hành phân cấp nhiệm vụ đăng ký xe mô tô về công an xã, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành.

Đối với người dân đến làm thủ tục đăng ký xe máy sẽ trải qua 3 bước như nộp lệ phí trước bạ, hồ sơ đăng ký xe máy, bấm chọn biển số và nhận giấy hẹn lấy đăng ký xe.

Là một người dân sinh sống tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, chị Nguyễn Thị Hoài Thu cho biết, việc chuyển cấp đăng ký xe về xã rất thuận tiện và gần cho người dân. Cùng với đó, các thủ tục nhanh gọn, không quá phức tạp.

“Tôi từng đăng ký xe ở huyện phải sắp xếp thời gian và công việc, đặc biệt là chỉ đi vào giờ hành chính nên có thể phải xin nghỉ làm rất rắc rối, trong khi đến đường xá đi lại xa. Đôi khi còn phải xếp hàng đăng ký và rất lâu sau đó mới nhận được biển số” - chị Thu chia sẻ.

Theo trung tá Hoàng Công Hải - Trưởng Công an thị trấn Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội), để chuẩn bị cho việc cấp đăng ký xe tại cấp xã, thị trấn, đơn vị đã cử cán bộ chiến sĩ đi tập huấn và hoàn thiện các bước chuẩn bị như cơ sở vật chất, đường truyền, thông suốt để có thể cấp ngay cho công dân.

“Trung bình 1 trường hợp đăng ký xe máy, xe máy điện,… chỉ mất khoảng 3 phút để có thể hoàn tất các thủ tục như kê khai, bấm biển”, - trung tá Hải nói và cho biết đơn vị rất tự hào khi được phục vụ chính công dân sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Song song với việc cấp đăng ký xe máy ở cấp xã, Phòng CSGT Hà Nội, công an các huyện và thị xã Sơn Tây đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp...

Công an quận đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên.

Ông Đỗ Văn Hướng (Thanh Trì, Hà Nội) thông qua các kênh thông tin biết được hôm nay (21/5) đăng ký ô tô tại công an cấp huyện nên đã tới làm thủ tục đăng ký mới cho xe ô tô mới mua.

Chỉ chưa đầy 5 phút, ông Hướng làm xong các thủ tục để bấm biển số và nhận biển. “Tôi thấy việc này rất tiện lợi cho bản thân và người dân có nhu cầu đăng ký xe máy, ô tô hơn rất nhiều so với trước đây”- ông Hướng nói.

Trưa 20/5, Cục CSGT cho biết, từ 7h30 - 10h toàn quốc có 274 xe ô tô đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe máy... ở công an cấp xã.

183 điểm cấp đăng ký xe ở Hà Nội gồm: Ba Vì 12 điểm, Chương Mỹ 17 điểm, Đan Phượng 4 điểm, Đông Anh 21 điểm, Hoài Đức 12 điểm, Gia Lâm 16 điểm, Mê Linh 14 điểm, Mỹ Đức 5 điểm, Phú Xuyên 2 điểm, Phúc Thọ 5 điểm, Quốc Oai 8 điểm, Sóc Sơn 21 điểm, Thạch Thất 14 điểm, Thanh Oai 8 điểm, Thanh Trì 11 điểm, Thường Tín 6 điểm, Ứng Hòa 3 điểm, thị xã Sơn Tây 4 điểm.