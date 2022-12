Vĩnh Phúc: Con công nhân học mầm non tư thục được hỗ trợ tiền hàng tháng

TPO - Con của công nhân lao động học trường mầm non tư thục tại Vĩnh Phúc được địa phương hỗ trợ 220.000 đồng/tháng trong suốt 9 tháng của năm học. Chính sách này thực hiện từ cuối năm 2021. Địa phương đang đặt mục tiêu tiến tới miễn, giảm học phí cho 100% con của công nhân lao động.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt Đề án Nâng cao đời sống công nhân, người lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2022-2026, trong đó đặt mục tiêu miễn, giảm học phí cho 100% con em công nhân lao động.

Đối tượng là tất cả công nhân lao động đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thống kê, mức lương bình quân lao động làm việc tại các doanh nghiệp Vĩnh Phúc đứng thứ 5/11 các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, cụ thể đạt hơn 6,5 triệu đồng/ người/tháng năm 2021. Để có thêm thu nhập, hơn 90% công nhân phải tăng ca, làm thêm giờ, đời sống khó khăn.

Đề án nêu: phần lớn công nhân lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu, cụm công nghiệp gặp khó khăn khi đăng ký cho con ở các trường công lập vì họ không có hộ khẩu thường trú tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, các trường công lập chỉ nhận trẻ từ 18 tháng tuổi trở lên, hoạt động trong giờ hành chính, trong khi công nhân thường xuyên tăng ca, làm việc ngoài giờ. Các trường tư có mức thu học phí cao so với thu nhập của công nhân.

Số trẻ em trong độ tuổi mầm non là con em công nhân, lao động được học trong các cơ sở giáo dục công lập, các cơ sở giáo dục tư thục đảm bảo về cơ sở vật chất còn hạn chế.

Tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho công nhân trong các khu công nghiệp như miễn học phí cho các cháu mầm non ở nông thôn, hỗ trợ tiền học cho con công nhân học mầm non tư thục như: từ cuối năm 2021, con công nhân học mầm non tư thục được hỗ trợ 220.000 đồng/tháng trong suốt 9 tháng của năm học. Tuy nhiên, đó chỉ là những hỗ trợ tạm thời, chưa giải quyết được nỗi lo thiếu trường lớp cho con của người lao động.

Để đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về nhà giữ trẻ, trường mầm non cho con em công nhân, lao động trong các khu công nghiệp, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT tham mưu cơ chế miễn, giảm học phí cho con của công nhân lao động; cơ chế ưu tiên con công nhân, lao động được học tập theo địa bàn...