'Những người con của nhân dân' tôn vinh lực lượng Công an nhân dân

TPO - Chương trình nghệ thuật "Những người con của nhân dân" do Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022) được dàn dựng công phu.

Mở đầu chương trình "Những người con của nhân dân" là tổ khúc hai tác phẩm Biết ơn chị Võ Thị Sáu và Người Công an thân yêu. Nhạc sĩ Bùi Minh Đạo là đạo diễn âm nhạc. Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm tôn vinh lực lượng CAND, vì vậy, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia mong muốn mang đến một chương trình chất lượng, đậm dấu ấn hình tượng người chiến sĩ CAND gần dân, là người con của nhân dân. Lần đầu tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật ý nghĩa này, Trần Gia Bách - sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chia sẻ: “Được hòa mình vào không khí trang nghiêm hôm nay, được mặc lên mình bộ trang phục truyền thống của lực lượng CAND, dù chỉ là biểu diễn thôi nhưng tôi thấy rất đỗi tự hào”. Chương trình do NSƯT Cao Ngọc Ánh - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, dàn dựng. Để lựa chọn được chủ đề cho chương trình nghệ thuật này, NSƯT Cao Ngọc Ánh đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều để xây dựng chương trình chặt chẽ và sâu lắng, khai thác nội tâm của những người chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. "Tôi mượn tiểu phẩm kịch 'Những người con của nhân dân' để chuyển tải đến khán giả hình ảnh những chiến sĩ công an đào tạo bài bản được điều động về các xã công tác", NSƯT Cao Ngọc Ánh tâm sự. Với mong muốn phản ánh một phần đời sống của lực lượng công an khi ở gần dân, đạo diễn NSƯT Sĩ Tiến nỗ lực khắc họa những hình ảnh dung dị, chân thực về bỡ ngỡ ban đầu, về sự vất vả “trăm dâu đổ đầu tằm”, để cùng lăn lộn và sống cùng dân. “Tôi muốn chuyển tải thông điệp: Tất cả cán bộ công an sinh ra, lớn lên ở đất nước mình, đều mang sứ mệnh hướng đến những điều tốt đẹp. Không chỉ bảo vệ pháp luật, mà họ rất gần dân, lăn lộn cùng dân. Người dân cũng vì thế mà thấu hiểu những chiến sĩ công an hơn”, NSƯT Sĩ Tiến nêu. Chương trình được chia làm 3 chương. Chương 1: Nhớ lời Bác dạy là sự ngợi ca, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - người luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến lực lượng công an nhân dân. Chương 2: Vẻ đẹp người chiến sĩ công an nhân dân ngợi ca vẻ đẹp người chiến sĩ công an nhân dân, với những cống hiến và hi sinh, vì sự bình yên của cuộc sống. Chương 3: Câu chuyện của người chiến sĩ công an nhân dân là những câu chuyện đời thường về những chiến sĩ ấy, với một tình yêu trong sáng bình dị như bao người. Trực tiếp chương trình đặc biệt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Gia Linh