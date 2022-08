Trực tiếp chương trình đặc biệt kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng CAND

TPO - Chương trình nghệ thuật "Những người con của nhân dân" do Cục Truyền thông CAND tổ chức hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022).

Chương trình được chia làm 3 chương: Chương 1: Nhớ lời Bác dạy là sự ngợi ca, tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh-người luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến lực lượng công an nhân dân. Chương 2: Vẻ đẹp người chiến sĩ công an nhân dân ngợi ca vẻ đẹp người chiến sĩ công an nhân dân, với những cống hiến và hi sinh, vì sự bình yên của cuộc sống. Chương cuối: Câu chuyện của người chiến sĩ công an nhân dân là những câu chuyện đời thường về những chiến sĩ ấy, với một tình yêu trong sáng bình dị như bao người.

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ như: ca sĩ Khánh Linh, ca sĩ Đông Hùng, ca sĩ Tấn Minh... diễn ra tại Nhà hát Âu Cơ (Huỳnh THúc Kháng, Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên sóng ANTV vào lúc 20h10 ngày 19/8, trực tuyến trên các nền tảng số của ANTV.

NSƯT Cao Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng. NSƯT Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ trao đổi với Tiền Phong, các nghệ sĩ gấp rút tập luyện và sẵn sàng cho chương trình. Anh cũng đạo diễn một tiết mục kịch góp vào đêm nghệ thuật tôn vinh những chiến sĩ công an nhân dân.

Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ mới đây cũng được tặng kỷ niệm chương của ngành công an. Anh từng dàn dựng một số chương trình cho ngành công an, đạo diễn vở hài kịch Tốc độ về đời sống cảnh sát giao thông, dựng vở về người chiến sĩ công an- Bộ cảnh phục.

"Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của lực lượng CAND, tôi được tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh đạo diễn tiết mục kịch do Đinh Tiến Dũng viết kịch bản. Tác phẩm gắn liền với đề tài lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm-đưa lực lượng công an chính quy về địa phương làm công an xã. Những người con của nhân dân, có sự tham gia của nghệ sĩ Bá Anh, các diễn viên như Anh Tú, Yến My, Duy Anh", NSƯT Sĩ Tiến nói.

Anh chia sẻ, tác phẩm này phản ánh một phần đời sống của chiến sĩ công an khi được đưa về ở gần dân. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, sự vất vả trăm dâu đổ đầu tằm, họ đã lăn lộn và sống cùng dân. Lực lượng công an được đào tạo chính quy, có chuyên môn tốt nên đã trưởng thành rất nhanh, không chỉ xử lý những chuyện thường ngày ở xã mà còn giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh phức tạp trong đời sống.

"Tôi muốn truyền tải thông điệp: cán bộ công an xét cho cùng đều sinh ra lớn lên ở đất nước mình, mang sứ mệnh hướng đến những điều tốt đẹp. Tôi muốn thay đổi hình ảnh của họ, không phải chỉ bảo vệ pháp luật một cách cứng nhắc, họ đã gần dân, lăn lộn cùng dân hơn. Người dân cũng vì thế mà thấu hiểu cho chiến sĩ công an hơn", NSƯT Sĩ Tiến nêu.