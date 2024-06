VINAMILK luôn cùng người dân tạo chuỗi giá trị bền vững

TP - Từ xuất phát điểm gần như bằng 0, sau gần nửa thế kỷ, Vinamilk đã trở thành biểu tượng hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, với giá trị thương hiệu 3 tỷ USD và thuộc Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững nhất toàn cầu.

Tiên phong phát triển bền vững

Bà Mai Kiều Liên có gần 50 năm cống hiến và hơn 30 năm trong vai trò Tổng giám đốc Vinamilk. Bà chia sẻ, hoạt động phát triển bền vững (PTBV) được Vinamilk triển khai từ rất sớm, khi khái niệm này còn mơ hồ và chưa được phổ biến. Nhiều chương trình hướng đến PTBV đã được Vinamilk thực hiện được 10 đến 20 năm như: Sữa Học đường (từ năm 2007 đến nay); Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam ra đời từ năm 2008 và đã trao tặng hơn 42 triệu ly sữa đến hơn nửa triệu trẻ em trên cả nước; Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam (2012-2020) trồng hơn 1,1 triệu cây xanh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Vinamilk được đánh giá là đơn vị đi đầu về E-S-G (Môi trường - Xã hội - Quản trị doanh nghiệp) và là doanh nghiệp hiếm hoi đã công bố báo cáo PTBV tách bạch với báo cáo thường niên, được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế và được kiểm toán độc lập từ 12 năm trước. “Nhìn lại hành trình PTBV từ những ngày đầu cho đến hôm nay, chúng tôi nhận thấy mình đã quyết định đúng đắn và đã có những bước đi chiến lược từ rất sớm”, bà Mai Kiều Liên chia sẻ.

Cùng người dân phát triển chuỗi giá trị bền vững

Từ những năm 90, Vinamilk thực hiện cuộc “Cách mạng trắng”, hợp tác cùng nông dân chăn nuôi bò sữa, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thú y và ký hợp đồng bao tiêu với giá cạnh tranh. “Điều này đảm bảo người nông dân có thu nhập ổn định, yên tâm chăn nuôi và đầu tư phát triển đàn bò sữa. Đó là cái quan trọng nhất để phát triển và giúp Vinamilk dần xây dựng vùng nguyên liệu sữa trong nước”, bà Liên bộc bạch.

“Nguyên tắc của Vinamilk là tất cả hoạt động sản xuất - kinh doanh đều phải mang lại giá trị cho cộng đồng, cho những người xung quanh, đối tác và cho cán bộ - nhân viên. Kinh doanh sẽ có lúc này, lúc khác, còn phát triển bền vững là trách nhiệm với cộng đồng. Cái gì là cần thiết, phục vụ được cho xã hội, con người thì Vinamilk sẽ làm”. Bà Mai Kiều Liên

Năm 2007, Vinamilk phát triển trang trại bò sữa đầu tiên tại Tuyên Quang. Tiếp đó xây dựng thêm nhiều mô hình trang trại hiện đại, xanh và bền vững. Tại đây, Vinamilk khuyến khích nông dân trồng ngô, cỏ để cung cấp nguồn thức ăn cho đàn bò và hỗ trợ phân bón hữu cơ từ đàn gia súc cho bà con xung quanh trang trại. Đồng thời, Vinamilk hướng dẫn canh tác, kỹ thuật trồng trọt, bao tiêu đầu ra… giúp nâng cao năng suất cây trồng và ổn định thu nhập. “Từ thời điểm bắt đầu, hành trình bền vững của Vinamilk đã hướng đến cộng đồng, được những người nông dân truyền động lực để phát triển. Do đó, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ, cùng người dân phát triển chuỗi giá trị bền vững thêm vững mạnh hơn”, bà Mai Kiều Liên đúc kết.

Chinh phục thử thách mới - Net Zero

Năm 2023, Vinamilk công bố chương trình hành động hướng đến Net Zero 2050 (Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050) hưởng ứng mục tiêu chung của Chính phủ. Chưa đầy một năm sau đó, Vinamilk đã có 3 đơn vị đạt chứng nhận trung hòa carbon (Net Zero) theo tiêu chuẩn quốc tế PAS2060:2014 và cũng là doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam đạt được kết quả này.

Bà Mai Kiều Liên thừa nhận, Net Zero là một khái niệm mới mẻ, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với ngành sữa toàn cầu. Tuy nhiên, đi qua một hành trình gần 50 năm qua Vinamilk với không ít thử thách, “nữ tướng ngành sữa” tự tin rằng sự bền bỉ sẽ giúp Vinamilk chinh phục thách thức mới này. “Kinh doanh có thể có lúc này, lúc khác, nhưng PTBV không thể ngày một ngày hai mà cần sự cam kết dài hạn và quyết tâm của doanh nghiệp để thực hiện, đặc biệt khi đối diện với các giai đoạn thách thức hay các quyết định có tính đánh đổi”, bà Liên nói.