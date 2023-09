Vietravel giới thiệu bộ sản phẩm siêu khuyến mại giảm tới 25% tại Festival thu Hà Nội

Trong khuôn khổ Festival Thu Hà Nội diễn ra từ ngày 29/9 đến 1/10, Vietravel Hà Nội tổ chức “phiên chợ” vùng cao ngay giữa lòng Thủ đô tại gian hàng Phố đi bộ Hồ Gươm. Dịp này Vietravel Hà Nội sẽ mang tới cho du khách bộ Sản phẩm Siêu khuyến mại lên tới 25% đồng thời giới thiệu Bộ Sản phẩm Lễ, Tết; Bộ sản phẩm Mới, độc lạ trong giai đoạn Đông - Xuân 2024 cùng những hoạt động trải nghiệm trọn vẹn nét tinh hoa dân tộc miền núi phía Bắc.

Siêu khuyến mại Giảm tới 25% và nhiều ưu đãi hấp dẫn trong chương trình

Trong thời gian diễn ra Festival Thu Hà Nội từ ngày 29/9 đến 1/10, Vietravel Hà Nội sẽ tung ra Bộ sản phẩm khuyến mại - giảm tới 25% so với giá thông thường, bao gồm 50 sản phẩm từ trong đến ngoài nước.

Các điểm đến trong nước nổi bật có giá chỉ từ 1,89 triệu/khách, điển hình là gói Combo vé máy bay & phòng khách sạn Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm bay cùng Vietravel Airlines; Combo Vịnh Lan Hạ - Du thuyền Stellar Of the Sea 2 ngày 1 đêm; hay hành trình trọn gói Sapa 3 ngày 2 đêm: Núi Hàm Rồng - Bản Cát Cát - Chinh phục Fansipan chỉ từ 2,99 triệu/khách; trọn gói 4 ngày 3 đêm Đà Nẵng - Hội An, Đà Nẵng - Huế, Phú Quốc, Quy Nhơn, Côn Đảo,... chỉ từ 4,49 triệu/khách.

Hành trình du lịch từ Á sang Âu: Thái Lan 4 ngày 3 đêm trọn gói chỉ từ 5,99 triệu/khách; Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm trọn gói từ 12,9 triệu/khách; Nhật Bản 5 ngày/6 ngày trọn gói từ 20,9 triệu/khách; Trung Quốc 4 ngày - 6 ngày trọn gói từ 14,6 triệu/khách; Dubai 6 ngày 5 đêm trọn gói từ 26,9 triệu/khách; Ai Cập 8 ngày 7 đêm trọn gói từ 58,9 triệu/khách; Nam Phi 8 ngày 7 đêm trọn gói từ 63,9 triệu/khách; Úc 7 ngày 6 đêm trọn gói từ 54,9 triệu/khách,..Đây là cơ hội cuối cùng trong năm để "săn" các tour thưởng ngoạn mùa thu, ngắm lá vàng, lá đỏ phủ đầy muôn lối: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan,... với giá ưu đãi của Vietravel.

Tại Festival Thu Hà Nội 2023, Vietravel đồng thời tung ra Bộ sản phẩm hơn 20 hành trình khám phá những vùng đất mới, gồm: Thái Lan với Chiangmai - Chiangrai; Trung Hoa với Cáp Nhĩ Tân - Bắc Kinh - Làng Tuyết, Thành Đô - Nga My Sơn - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn Đại Phật, bay thẳng Lệ Giang; Ấn Độ với Tam giác vàng New Delhi - Jaipur - Agra, Mumbai - Bollywood, Thiên đường trên mặt đất Kashmir; Bhutan, Dubai, Ai Cập, Nam Mỹ, Trung Đông, Tây Á... có ưu đãi giảm giá nhóm lên đến 30 triệu đồng. Bộ sản phẩm Lễ, Tết 2024 đón Giáng Sinh và Vui Tết cổ truyền từ Á sang Âu; có lịch khởi hành từ cuối năm đến tháng 2/2024 với giá trọn gói từ 6,89 triệu, cùng ưu đãi giảm tới 3,5 triệu/khách áp dụng cho khách hàng đăng ký sớm. Đây là dịp săn tour giá tốt cho các khách hàng đang có kế hoạch đi du lịch giai đoạn mùa Đông 2023 - Xuân 2024 trong Festival lần này.

Hóa thân thành “người miền núi chất” tại Chợ phiên Vietravel

Ngay tại gian hàng Vietravel tại phố đi bộ Hồ Gươm tuần này, du khách sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động có 1-0-2 như: “lạc” vào không gian vùng cao giữa lòng Hà Nội tại không gian gian hàng mang phong cách cafe Tây Bắc, hóa thân thành “Người miền núi chất” khi khoác lên mình trang phục dân tộc vùng núi Tây Bắc; hòa mình vào không khí vùng cao với các tiết mục nghệ thuật và nhảy sạp sôi động,...

Đặc biệt, bạn còn được tham gia vào hoạt động “Trao sách nhận hoa” rất nhân văn và ý nghĩa. Hãy chuẩn bị những cuốn sách cũ còn sử dụng tốt, với nội dung bổ ích và tặng lại các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Vietravel sẽ thay bạn trao tận tay các bé, với mỗi cuốn sách trao đi, Vietravel gửi tặng bạn một bó hoa cảm ơn xinh xắn. Bên cạnh đó, Vietravel cũng chuẩn bị sẵn Bút màu và Thiệp để bạn ghi lại những lời chúc yêu thương, động viên các thầy, trò tại điểm trường vùng cao.

Thông qua chuyến đi từ thiện ngày 4/11 sắp tới, Vietravel Hà Nội sẽ trao gửi những cuốn sách khách hàng quyên tặng trong sự kiện “Trao sách nhận hoa” cho thư viện sách của các trẻ em vùng Tây Bắc có hoàn cảnh khó khăn ở điểm Trường Tiểu học Bản Trò B - Tà Xùa (Sơn La).

Ghé thăm gian hàng và chụp hình check-in trong Khung giờ vàng từ 11 giờ - 11 giờ 30 từ ngày 30/9 đến 1/10, khách hàng còn được tặng một bó hoa mùa thu từ Vietravel.

Ngoài ra, tại “chợ phiên” Vietravel cuối tuần này, khách hàng có thể tận hưởng một buổi tối đầm ấm, sôi động, đậm tình vùng cao với những tiết mục nghệ thuật giao thoa giữa bản sắc Đông - Tây Bắc với tinh thần hội nhập hiện đại và trẻ trung từ các tiết mục: À Lôi, Để Mị nói cho mà nghe, Chiếc khăn piêu, Nấu ăn cho em,... do ban nhạc CrossRoad thể hiện.

Hay tham gia chương trình quét mã QR trang Fanpage, Zalo Vietravel để nhận hàng trăm phần quà tiện ích: Gối văn phòng, Túi đeo chéo, gối kê cổ, túi tote du lịch, ô gấp gọn, set vali,... cùng hàng nghìn voucher ưu đãi: Smile Beauty, PNJ, …

Tham gia “phiên chợ” tại gian hàng Vietravel nằm đối diện Bưu điện Hà Nội từ ngày 29/9 đến 1/10, du khách có thể tận hưởng một mùa thu đậm chất vùng cao, tràn đầy ý nghĩa và lựa chọn những hành trình du lịch cuối năm tuyệt vời.