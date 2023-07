Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc.

Ngày 19/7, tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có cuộc hội kiến với ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại), tức Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi được ông Triệu Lạc Tế dành thời gian tiếp đoàn nhân dịp đoàn tới thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến đã trân trọng chuyển tới ông Triệu Lạc Tế lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ.

Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được thời gian qua, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (tháng 10/2022) và Kỳ họp thứ nhất Lưỡng hội khóa XIV (tháng 3/2023), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng gửi lời chúc mừng các lãnh đạo Trung Quốc được tín nhiệm giữ trọng trách mới; chúc mừng ông Triệu Lạc Tế được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại.

Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trên hành trình thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, có vị thế quốc tế ngày càng cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng về mối quan hệ phát triển tích cực giữa hai Đảng, hai nước, đặc biệt là ý nghĩa to lớn của chuyến thăm chính thức Trung Quốc do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tháng 11/2022 và kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Trung Quốc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu vào cuối tháng Sáu vừa qua.

Các chuyến thăm đã góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy chiến lược giữa hai bên, tạo cơ sở và động lực quan trọng cho việc thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp này, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc về sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định Việt Nam rất coi trọng và luôn ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc; ủng hộ Trung Quốc phát triển, phát huy vai trò tích cực đối với hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực cũng như thế giới.

Giới thiệu với ông Triệu Lạc Tế về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Toàn quốc (Chính Hiệp) Trung Quốc trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Chính Hiệp Trung quốc thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ (MOU) Chương trình hợp tác giữa hai tổ chức giai đoạn 2014-2019 và được hai bên thống nhất kéo dài hiệu lực; hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động bằng các hình thức phù hợp.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng thông tin thêm với ông Triệu Lạc Tế về khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc lần này của đoàn, theo đó đoàn sẽ có buổi làm việc với ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính Hiệp để thảo luận về phương hướng hợp tác giữa hai tổ chức trong thời gian tới như duy trì tổ chức trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau; bàn việc ký MOU mới và việc phối hợp tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ hai giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính Hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam với 2 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây) tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn ông Triệu Lạc Tế quan tâm, ủng hộ Chính hiệp Trung Quốc hợp tác hiệu quả và thành công với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời khẳng định, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ làm hết sức mình để vun đắp hơn nữa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc; thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng có hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc cũng như giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, ông Triệu Lạc Tế nhấn mạnh rằng năm nay kỷ niệm 15 năm hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, trong giai đoạn tới, hai nước đi theo chiến lược đã được xác định của hai Đảng.

Ông Triệu Lạc Tế bày tỏ hoàn toàn đồng tình với sự đánh giá cao của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến về quan hệ hai nước.

Theo ông, Trung Quốc đánh giá cao việc Việt Nam nhấn mạnh phát triển với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam hợp tác chiến lược, chung tay xây dựng xã hội chủ nghĩa đặc sắc của mình.

Ông Triệu Lạc Tế cho rằng hai nước cần tăng cường giao lưu cấp cao qua các hình thức linh hoạt; khai thác tiềm năng bổ trợ của hai bên, bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt và hai bên cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy giao lưu nhân dân, tuân thủ nhận thức, chủ trương của hai bên, tạo ra kỳ vọng ổn định, đẩy nhanh hợp tác trên các lĩnh vực.

Kết thúc cuộc hội kiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời ông Triệu Lạc Tế sớm sang thăm Việt Nam và mời đoàn nghị sỹ trẻ của Nhân Đại Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sỹ Trẻ Toàn cầu lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 14-18/9/2023.

Ông Triệu Lạc Tế cảm ơn ông Đỗ Văn Chiến đã chuyển lời mời của ông Vương Đình Huệ và bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp, đồng thời gửi lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và cho rằng hai nước cần làm mật thiết hơn nữa sự giao lưu giữa các cơ quan lập pháp của hai bên.

Cũng trong ngày 19/7, đoàn đã làm việc với ông Ngụy Tiểu Đông, Chủ tịch Chính Hiệp thành phố Bắc Kinh; tham quan Bảo tàng Triển lãm Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, chiều 18/7, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

