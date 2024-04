Viện kiểm sát nêu kiến nghị về tình hình gia tăng tội phạm ở TP Thanh Hoá

TPO - Trước tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng có chiều hướng gia tăng, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hoá đã kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cụ thể, qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố điều tra đối với các vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hoá nhận thấy, tình hình vi phạm và tội phạm về trật tự an toàn xã hội nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích nói riêng trên địa bàn có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất hành vi phạm tội.

Năm 2023, Cơ quan điều tra Công an TP Thanh Hoá đã tiếp nhận, thụ lý 160 tin báo về cố ý gây thương tích (chiếm 22,4% trên tổng số tố giác, tin báo về tội phạm) tăng 31 tin so với cùng kỳ năm 2022, đã khởi tố 56 vụ/71 bị can (chiếm 35% trên tổng số các vụ án về tội này). Trong 3 tháng đầu năm 2024, Cơ quan điều tra Công an TP Thanh Hoá đã thụ lý 60 tin báo về cố ý gây thương tích, đã khởi tố 13 vụ/17 bị can.

Một số vụ việc gần đây như, ngày 7/2/2024, do mâu thuẫn trong việc đỗ xe ô tô trên vỉa hè cạnh nhà, nên L.T.T (SN 2.000, phố Thôi Hữu, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hoá) đã dùng chiếc ô và điếu cày đánh vào người, đầu của chị T.T.T (SN 1983, ở cùng phố) khiến chị T.T.T phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 4/2, do uống rượu say, N.C.M (SN 1988, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá) dùng chân đạp vào bụng và tát vào mặt anh N.M.Đ (SN 2001, ở đường Trịnh Khả, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá). Sau đó, anh N.M.Đ đấm vào mắt N.C.M khiến M bị vỡ nhãn cầu phòi kết, mất tổ chức nội nhãn, không có khả năng phẫu thuật...

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình hình tội phạm trên là do ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế; một bộ phận thanh niên có lối sống buông thả, thích thể hiện mình, thiếu kỹ năng ứng xử, kiềm chế bản thân, sử dụng chất kích thích...

Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thanh Hoá kiến nghị Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá áp dụng các biện pháp như tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân, nhất là đối với thanh, thiếu niên; chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học... ký cam kết, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt; tăng cường công tác hoà giải tại cơ sở; có kế hoạch định kỳ ra quân trấn áp tội phạm...