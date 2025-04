Video tỷ phú Amazon ‘vồ ếch’ khi đón bạn gái trở về từ vũ trụ

TPO - Khoảnh khắc tỷ phú Amazon Jeff Bezos ngã nhào bên cạnh tàu vũ trụ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Truyền thông Mỹ đưa tin ngôi sao nhạc pop Katy Perry, nữ MC CBS Mornings Gayle King và vị hôn thế của ông chủ Amazon là Lauren Sanchez làm nên lịch sử khi tham gia vào phi hành đoàn toàn nữ bay vào không gian vào ngày 14/4.

Theo The New York Post, 3 người nổi tiếng cùng ba nữ chuyên gia khác (nhà hoạt động dân quyền gốc Việt Amanda Nguyen, cựu kỹ sư NASA Aisha Bowe và nhà sản xuất phim Kerianne Flynn) đã lên tàu vũ trụ New Shepard 31 của công ty Blue Origin, do tỷ phú Jeff Bezos đứng đầu, để bắt đầu trải nghiệm có một không hai. Họ chỉ ở trong không gian không trọng lực trong 4 phút và trở về đất liền an toàn sau 11 phút.

Quá trình đó được phát sóng trực tiếp. Nhờ đó, khán giả Mỹ bắt được khoảnh khắc ông Bezos “vồ ếch” khi chạy quanh tàu vũ trụ để đón vợ sắp cưới hạ cánh an toàn.

Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông giàu thứ 2 thế giới bị lọt chân vào hố và ngã nhào xuống đất. May mắn, đó chỉ là cú ngã nhẹ. Doanh nhân sinh năm 1964 nhanh chóng đứng dậy để đón Sanchez. Họ ôm và hôn nhau với gương mặt đầy xúc động.

“Tôi không thể diễn tả thành lời. Chúng tôi được nhìn thấy Mặt Trăng. Trái Đất trông thật yên tĩnh. Tôi không thể diễn tả thành lời cảm giác đó”, Sanchez chia sẻ về hành trình với đôi mắt ngấn lệ.

Với kinh nghiệm từng có mặt trong chuyến bay du lịch vũ trụ đầu tiên của Blue Origin, ông Bezos nói với người yêu trải nghiệm này sẽ thay đổi cuộc đời cô và vui mừng vì cô có trải nghiệm tương tự ông.

Theo truyền thông Mỹ, nhóm phụ nữ bay cách Trái Đất khoảng hơn 99 km, ngay phía trên Đường Karman - ranh giới của không gian vũ trụ.

Hành trình này đánh dấu chuyến du hành vũ trụ đầu tiên chỉ có phụ nữ tham gia kể từ lần bay một mình của phi hành gia Liên Xô Valentina Tereshkova vào năm 1963.

Nhiệm vụ này cũng là chuyến bay có người lái thứ 11 trong chương trình New Shepard của công ty tên lửa do Bezos sở hữu.

Blue Origin đang cố gắng vận hành các chuyến bay du lịch vũ trụ thường xuyên và nhận đặt chỗ với khoản tiền đặt cọc là 150.000 USD. Không rõ Blue Origin tính phí bao nhiêu, nhưng một chỗ ngồi trên chuyến bay có người lái đầu tiên của công ty có giá 28 triệu USD.

Tỷ phú Jared Isaacman, người được Tổng thống Donald Trump chọn làm giám đốc NASA, ca ngợi thành công của vụ phóng tàu vũ trụ trên trang cá nhân: “Xin chúc mừng Blue Origin và phi hành đoàn NS-31. Việc mở ra biên giới đáng kinh ngạc này - từ số ít đến số đông - là giấc mơ”, ông viết.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cổ vũ chuyến đi này. Nhiều cư dân mạng (bao gồm siêu mẫu Emily Ratajkowski, nữ diễn viên kiêm đạo diễn Olivia Wilde và người mẫu Olivia Munn…) chỉ trích chuyến đi vô nghĩa, giống như trò hề của giới nhà giàu và góp phần phá hủy hành tinh.

Sanchez và King lập tức phản bác những lời chỉ trích. Họ tuyên bố chuyến đi truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác hướng tới các vì sao.

“Chúng tôi là phi hành đoàn toàn nữ đầu tiên. Tôi biết chúng tôi không phải những người cuối cùng. Tôi nghĩ điều đó mở ra cánh cửa cho sự đổi mới và trí tưởng tưởng”, bà King nói.

Sanchez lập luận thêm: “Luôn luôn có mặt tích cực và tiêu cực. Sứ mệnh của Blue Origin là vì lợi ích của Trái đất”.