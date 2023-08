Vị trí - Yếu tố bảo chứng giá trị của Capital Elite

Vị trí luôn là một trong những yếu tố tiên quyết quan trọng nhất để thể hiện đẳng cấp cũng như định giá một bất động sản. Sở hữu vị trí độc tôn có 1-0-2 giữa “tâm điểm phồn hoa” bậc nhất phía Tây thủ đô, dự án Capital Elite 18 Phạm Hùng đang được nhiều khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư săn đón.

Khu vực phía Tây Hà Nội - với định hướng trở thành trung tâm tầm cỡ quốc tế cùng hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại bậc nhất cả nước, đang trở thành “điểm nóng” bất động sản mới thu hút nhà đầu tư.

Hàng loạt dự án hạ tầng tỷ đô đã nhanh chóng thay đổi diện mạo của khu vực này, nổi bật với đường vành đai 3 và 3.5; đại lộ Thăng Long; trục đường Tố Hữu - Lê Văn Lương; đường Lê Quang Đạo mở rộng;... Cùng với đó, hệ thống giao thông công cộng hiện đại bậc nhất như các tuyến metro line, tuyến xe bus nhanh BRT,... cũng tạo thành chuỗi giao thông liên hoàn kết nối thông suốt toàn bộ khu vực phía Tây. Đặc biệt, các dự án bất động sản cũng được hưởng lợi mạnh mẽ từ sự phát triển hạ tầng vượt bậc này, mang đến tiềm năng tăng giá “phi mã”.

Không chỉ có hạ tầng giao thông phát triển, khu vực phía Tây Thủ đô còn hội tụ nhiều dịch vụ tiện ích phục vụ nhu cầu cuộc sống đạt tiêu chuẩn chất lượng cao từ giáo dục, y tế, giải trí,...tạo nên môi trường sống lý tưởng hàng đầu thủ đô.

Cùng với sự dịch chuyển của nhiều khối cơ quan hành chính nhà nước từ trung tâm cũ về đây như: Trung tâm hành chính Quốc Gia, Bộ Ngoại Giao, Bộ thông tin và truyền thông... hay hàng loạt các công ty, tập đoàn quốc tế lựa chọn đặt trụ sở, phía Tây thủ đô đã từng bước trở thành The New CBD (the new central business district) - khu vực trung tâm thương mại - hành chính mới của thành phố. Do vậy, phía Tây thu hút một lượng lớn cư dân Hà Nội và cả lực lượng chuyên gia, doanh nhân người nước ngoài có tiêu chuẩn sống cao về “tụ hội” ở đây, tạo ra sự nhộn nhịp hơn hẳn so với các khu vực còn lại. Những khu phố Hàn, Nhật đông đúc, nhộn nhịp cũng đã biến nơi đây trở thành “giao lộ quốc tế” phồn hoa bậc nhất.

Hội tụ những ưu điểm trên, khu vực phía Tây Hà Nội trở thành một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất Hà Nội, đặc biệt là những chung cư phân khúc trung và cao cấp, sở hữu dịch vụ vận hành chuyên nghiệp và tiện ích đẳng cấp, đang là thỏi nam châm thu hút cộng đồng tinh hoa đến ở và đầu tư. Chính vì vậy, tổ hợp dự án căn hộ cao cấp Capital Elite do Công Ty TNHH Thủ Đô II vừa ra mắt đã nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường.

Dự án tọa lạc ngay tại số 18 Phạm Hùng - con đường huyết mạch nơi cửa ngõ phía Tây thủ đô, đồng thời là “trái tim” khu vực Mỹ Đình. Hạ tầng xung quanh dự án cũng được đánh giá là hiện đại bậc nhất như: Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Sân vận động Mỹ Đình, BigC Thăng Long, Vincom Mega Mall Smart City. Dự án cũng tiệm cận hệ thống trường học danh tiếng như Trường THPT Marie Curie, Trường Liên cấp Amsterdam, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội,... cùng loạt cơ sở y tế chất lượng cao như Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Huyết Học & Truyền Máu Trung Ương,...

Không chỉ có vậy, với vị trí đắc địa nằm ngay “hub quốc tế” tập trung cộng đồng ngoại quốc đông đúc bậc nhất thủ đô, Capital Elite cũng đem đến cho chủ nhân tinh hoa tiềm năng vô hạn từ khai thác cho thuê với tỷ lệ lấp đầy cao. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của giới tinh hoa, Capital Elite cũng có sẵn 36 tiện ích thời thượng ngay trong dự án, nổi bật như bể bơi 4 mùa và bể sục; 4,5 tầng hầm “thừa” chỗ đỗ xe; trung tâm thương mại và tổ hợp văn phòng cao cấp; trường mẫu giáo quốc tế; sky bar; sky garden;...

Chưa dừng lại ở đó, Capital Elite cũng có mật độ xây dựng thấp để đảm bảo sự thoải mái và riêng tư cho cư dân khi chỉ có vỏn vẹn 334 căn hộ, bố trí 16 căn trên một sàn với 6 thang máy tốc độ cao. Pháp lý vững vàng cùng tiến độ xây dựng “thần tốc” cũng là những yếu tố khiến Capital Elite hút nhà đầu tư cũng như người mua ở thực.

Sở hữu Capital Elite không chỉ là sở hữu một ngôi nhà mà còn là sở hữu một không gian sống hoàn hảo, một bất động sản danh giá xứng tầm đẳng cấp. Capital Elite đón chào những chủ nhân tinh hoa gia nhập cộng đồng ưu tú giữa tâm điểm phồn hoa bậc nhất thủ đô!

