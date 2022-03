Vì sao Hà Nội tạm dừng bay khinh khí cầu?

TPO - Do điều kiện thời tiết, gió to kết hợp mưa phùn, nên Ban tổ chức ngày hội khinh khí cầu tại khu vực Vườn Nhãn, quận Long Biên (Hà Nội) đã quyết định tạm dừng chương trình trải nghiệm bay khinh khí cầu.

Trong 3 ngày tổ chức, hàng ngàn người dân và du khách đã tới tham dự ngày hội khinh khí cầu đang diễn ra tại khu vực vườn nhãn (chân cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên, Hà Nội). Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, với chủ đề “Get on Hanoi 2022”, hưởng ứng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sáng 26/3, sự kiện đã đón khoảng 5.000 du khách. Tới 16h30, lượng người đổ về đây ngày càng đông, thậm chí diễn ra cảnh tắc đường ở khu vực cổng vào. Nhiều người dù đã cầm tấm vé trên tay, xếp hàng 5 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không được bay.

Theo Ban tổ chức, do điều kiện khí hậu gió to nên không đảm bảo an toàn cho hoạt động bay khinh khí cầu. Chiều 26/3, do gió quá to nên lịch bay khinh khí cầu bắt buộc phải dời từ 16h sang 17h10.

“Với những du khách đã mua vé buổi sáng mà chưa kịp tham gia bay, chúng tôi mời du khách chờ và trải nghiệm vào buổi chiều. Nếu thời tiết không thuận lợi, du khách có thể chuyển lịch bay sang ngày mai hoặc hoàn lại vé”, đại diện Ban tổ chức cho hay.

Đến sáng 27/3, Ban tổ chức ngày hội Khinh khí cầu 2022 đã chính thức có thông báo về việc tạm dừng bay khinh khí cầu. Cụ thể: Vì lý do thời tiết (gió Đông Bắc cấp 3 có kèm mưa) nên dịch vụ trải nghiệm bay trên khinh khí cầu tại khu vực vườn nhãn Long Biên tạm dừng phục vụ từ 10h ngày 27/3 để đảm bảo an toàn cho du khách.

Chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2022" với chủ đề "Get on Hanoi 2022" diễn ra trong ba ngày từ ngày 25 - 27/3, là cơ hội tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội là điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", "Hà Nội - Đến để yêu".