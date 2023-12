Vì sao đại lộ Chu Văn An biến thành bãi đỗ xe tự phát?

TPO - Đại lộ Chu Văn An đi qua địa bàn các quận Hoàng Mai, Hà Đông và huyện Thanh Trì, điểm đầu giao với đường Nguyễn Xiển (thuộc Vành đai 3), điểm cuối nối với đường Cầu Bươu hiện đang bị vây kín bởi xe ô tô các loại.

Vào khung giờ cao điểm, xe tải chở hàng hóa nối đuôi nhau xếp hàng dài trên tuyến đường Đại lộ Chu Văn An, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội khiến tình trạng giao thông đi lại của khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Hàng loạt xe tải treo biển quảng cáo các nhà xe, hãng vận tải đi Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình… đỗ dọc hai bên đường Chu Văn An, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tổ chức bốc xếp hàng hóa, nhận và chuyển hàng dưới lòng đường như một bãi trung chuyển.

Mặc dù lòng đường khá rộng nhưng việc đỗ xe không đúng nơi quy định của người điều khiển phương tiện giao thông khiến vừa mất mỹ quan, vừa cản trở việc đi lại của người dân. Cũng vì làn xe máy đã bị chiếm nên phía ngoài, tại làn ô tô thường xuyên xuất hiện xe máy di chuyển.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì. Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, lịch tuần tra kiểm soát (hàng tuần, tháng) đối với các tuyến, địa bàn, khu vực phức tạp về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, trong đó có tuyến đại lộ Chu Văn An.

Đại diện Công An huyện Thanh Trì cho biết thêm: “Vì tuyến đường chưa có biển cấm đỗ xe nên còn khó trong công tác xử lý vi phạm. Công An huyện Thanh Trì cũng đã kiến nghị với các cơ quan chức năng liên quan nhằm đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm tình trạng này”.