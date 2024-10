Vì sao bão Trà Mi gây mưa không kém YAGI?

TPO - Đĩa mây dông rất rộng, khi áp sát vùng biển ven bờ Quảng Trị - Quảng Ngãi bão di chuyển rất chậm, sau đó quay ra biển khiến thời gian bão ảnh hưởng đến đất liền kéo dài, gây ra tổng lượng mưa từ 300-500mm, có nơi trên 700mm ở Quảng Bình đến Quảng Ngãi, tương đương với mưa do bão YAGI gây ra ở miền Bắc, dù cường độ của Trà Mi yếu hơn rất nhiều.

Vào 10 giờ sáng nay (26/10), tâm bão trên vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 510km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Những giờ qua, bão di chuyển ổn định theo hướng tây tây nam với tốc độ khoảng 20km/h.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo trong chiều nay đến trưa ngày mai (27/10), bão tiếp tục di chuyển ổn định theo hướng tây tây nam với tốc độ khá nhanh, khoảng 20km/h và suy yếu một chút.

Đến 10h sáng 27/10, tâm bão trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Từ chiều 27/10 đến trưa 28/10, do tương tác với không khí lạnh tăng cường và cơn bão ngoài khơi Philippines, bão Trà Mi sẽ di chuyển chậm lại với tốc độ chỉ khoảng 5-10km và chuyển hướng từ tây nam sang hướng đông.

Đến 10h ngày 28/10, tâm bão trên vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ, ngay sát đất liền Quảng Trị đến Quảng Ngãi với cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Từ chiều 28/10 đến ngày 29/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng đông với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5km/h, ngược ra biển và suy yếu dần. Khoảng thời gian này, bão vẫn tác động mạnh đến đất liền do hoạt động ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh miền Trung. Đến 10h ngày 29/10, bão trên vùng biển các tỉnh Trung Trung Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo những ngày sau đó, bão di chuyển theo hướng đông, ra xa đất liền và tiếp tục suy yếu.

Theo các chuyên gia, do thời gian hoạt động vùng biển ven bờ khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi rất lâu nên tác động của bão với đất liền miền Trung kéo dài, gây ra lượng mưa rất lớn.

Từ chiều tối và đêm 26/10 đến đêm 28/10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm, có nơi trên 700mm. Lượng mưa này tương đương với lượng mưa do bão YAGI gây ra cho các tỉnh miền Bắc, phổ biến từ 300-500mm, riêng Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái trên 700mm.

Ngoài ra, khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ đêm 26/10 đến đêm 28/10 cũng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Cũng do ảnh hưởng của bão Trà Mi, ngày và đêm nay, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 14, sóng biển cao 5-7m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội.

Từ sáng ngày 27/10, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Trên đất liền, từ sáng ngày 27/10, ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Bão Trà Mi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão vào 22/10, đi vào Biển Đông từ chiều 24/10.

Đây được nhận định là cơn bão có hướng di chuyển kỳ dị, khó lường nhất từ đầu mùa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo người dân cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất về bão Trà Mi.