Bộ đội, công an đội mưa giúp dân Quảng Nam chằng chống nhà cửa trước bão Trà Mi

TPO - Các lực lượng bộ đội, công an, biên phòng, dân quân, cán bộ xã phường... ở Quảng Nam đội mưa giúp dân chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão Trà Mi (bão số 6).

Theo ghi nhận, sáng nay 26/10, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt đầu có mưa. Các thông tin về bão Trà Mi liên tục được cập nhật, lực lượng chức năng tỏa đi các ngả về nhà dân hỗ trợ bà con triển khai biện pháp ứng phó với bão.

Tại thành phố Hội An sáng nay có mưa. Tuy nhiên từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt tại nhà dân giúp hỗ trợ triển khai các biện pháp chằng chống nhà cửa ứng phó với bão.

Ông Đinh Dũng – Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, gần 100 người gồm lực lượng bộ đội, công an, biên phòng, dân quân và cán bộ phường trực tiếp tham gia giúp người dân. Thông tin về bão Trà Mi liên tục được cập nhật, địa bàn sát ngay biển Cửa Đại do đó các phương án ứng phó triển khai ráo riết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Thế Hùng cho hay, hiện các lực lượng cũng có mặt tuyên truyền vận động tàu bè vào nơi tránh trú, không ở lại trên các phương tiện để đảm bảo an toàn cả về người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu tập trung triển khai ngay các giải pháp ứng phó với bão Trà Mi, bám sát diễn biến của bão để chỉ đạo sát với thực tế. Người đứng đầu sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm nếu lơ là gây thiệt hại.

Các lực lượng hiện đã sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Kiểm tra rà soát lại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo ngày và đêm 26/10, khu vực bắc Biển Đông độ cao sóng 5 - 7m, vùng gần tâm bão 7 - 9m Khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Vùng biển phía đông đêm gió giảm dần. Khu vực tây đến tây nam sóng biển cao 4-6m. Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14; biển động dữ dội. Sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m Khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, phía Nam đêm có lúc cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Khu vực nam Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Đêm 26/10 khu vực Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh Cảnh báo ngày và đêm 27/10, vùng biển phía Tây của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14; sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội. Vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-11, giật cấp 14; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 5-7m. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía tây của khu vực giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; riêng vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông cấp 3.