Vi phạm miễn tiền thuê đất cho Thủy điện An Khê - KaNak

TPO - Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định miễn tiền thuê đất cho Công ty Thuỷ điện An Khê - KaNak là vi phạm, có nguy cơ thất thu hơn 12,4 tỷ đồng.

Ngày 31/8, một lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Gia Lai xác nhận đang phối hợp cùng UBND tỉnh rà soát lại nội dung Thanh tra Chính phủ chỉ rõ tại kết luận số 263 ngày 19/7, để xây dựng kế hoạch khắc phục việc miễn tiền thuê đất sai quy định cho Công ty Thuỷ điện An Khê - KaNak.

Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định số 185 ngày 10/8/2006 thu hồi hơn 600 ha đất và tạm giao đất (trong đó hơn 60,9 ha thuộc địa bàn thị xã An Khê, Gia Lai) cho Công ty Thủy điện An Khê - KaNak để xây dựng thủy điện An Khê - KaNak nhưng không yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định.

Mặc dù thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất nhưng đơn vị đã không nộp hồ sơ, nên không được miễn tiền thuê đất giai đoạn từ tháng 8/2006 tới tháng 7/2017 theo quy định. Do đó việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp là vi phạm, có nguy cơ thất thu số tiền hơn 12,4 tỷ đồng (gồm hơn 8,2 tỷ đồng tiền thuê đất và 4,1 tỷ đồng tiền chậm nộp tạm tính).

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Gia Lai trong việc miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp không đúng quy định; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định và khắc phục hậu quả các sai phạm. Quá trình xử lý nếu phát hiện vi phạm pháp luật hình sự hoặc sai phạm không thể khắc phục thì chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Cùng với đó, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình trong xử lý vi phạm việc Cục Thuế tỉnh miễn tiền thuế đất cho Công ty Thủy điện An Khê - KaNak; đề nghị thu hồi số tiền miễn giảm tiền thuê đất 12,4 tỷ đồng nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.