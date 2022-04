Vi phạm chuyển tải xăng dầu, một doanh nghiệp bị phạt 30 triệu đồng

TPO - Cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ cho biết, các đơn vị vừa phối hợp kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 30 triệu đồng đối với một doanh nghiệp tư nhân đang thực hiện hành vi chuyển tải xăng dầu không đúng vị trí quy định.

Theo đó, thực hiện công văn của Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ về việc tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường đối với mặt hàng xăng dầu và thiết bị, vật tư y tế, sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, trưa 15/4, Đội QLTT số 4 thuộc Cục QLTT TP Cần Thơ phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thốt Nốt và Công an phường Thuận An tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với tàu dầu, biển số đăng ký CT-07914.

Phương tiện trên do Doanh nghiệp tư nhân N.Đ (địa chỉ: khu vực Thới An, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thuê, đang dừng tại bến sông (thuộc khu vực Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt) để nhận dầu DO 0,05S-II chuyển tải từ xe ô tô Xitec, biển số 65C-089.92 vận chuyển về Doanh nghiệp tư nhân N.Đ.

Tại thời điểm khám, tàu CT-07914 đã nhận được 3.000 lít dầu DO 0,05S-II.

Đoàn kiểm tra xác minh, làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân N.Đ về hành vi chuyển tải xăng dầu không đúng vị trí quy định, xử phạt doanh nghiệp này số tiền 30 triệu đồng.

Cục QLTT TP Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới, lãnh đạo Cục tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT; tăng cường công tác giám sát đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt đối với các phương tiện vận chuyển, giao nhận xăng dầu trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.