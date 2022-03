Điều hành giá xăng dầu bám sát giá thị trường thế giới

TPO - Hiệu trưởng trường Nguyễn Thiện Thành cho biết, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh đơn tố cáo thầy giáo Ngữ văn của trường có hành vi xâm hại tình dục nam sinh.

TPO - Hôm nay (24/3), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi. Bắc Bộ trời ấm dần khi nhiệt độ ban ngày tăng lên mức 24 độ C. Trong khi đó, tại Nam Bộ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C.

TPO - Sáng ngày 24/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học An Giang, Công an tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ. Đây là năm thứ 2, hoạt động ý nghĩa này diễn ra trên quê hương Bác Tôn.