Vì bà chủ giàu có lại 'từng trải', nên chồng tôi 'lỡ vướng lưới tình'?

TPO - Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 66-02D (tư nhân), trực thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi, tại ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.