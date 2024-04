‘Về miền di sản Tràng An 2024’, hội tụ 600 nghệ sĩ với nhiều hoạt động in đậm dấu ấn văn hoá

TPO - Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, sáng 26/4, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã diễn ra với sự tham gia của nhiều hoạt động in đậm dấu ấn văn hóa.