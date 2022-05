Vàng trong nước trụ vững ở đỉnh, cao hơn vàng thế giới 18 triệu đồng/lượng

TPO - Phiên giao dịch ngày 2/5, giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn trụ vững ở đỉnh trên 70 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch ngày 2/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng ở mức 69,55– 70,25 triệu đồng/lượng. Mức giá này giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Công ty vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 69,4 – 70,1 triệu đồng/lượng. Mức giá này giảm 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước đó. Giá nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 55,1 -55,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với trước đó.

Sáng ngày 2/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.888 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 51,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát của Phố Wall, 53% nhà phân tích dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 25% dự báo giá giảm và 18% dự báo giá đi ngang.

Còn kết quả khảo sát trực tuyến của Main Street cho thấy, 49% cho rằng vàng sẽ tăng giá vào tuần tới; 34% dự báo giá giảm, 17% có ý kiến trung lập. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 9/2021 tâm lý lạc quan trên thị trường giảm xuống dưới 50%.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 2/5, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên so với trước đó, ở mức 23.140 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước đó. Tỷ giá đồng USD được Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) niêm yết ở mức 22.785 -23.095 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 5 đồng/USD so với phiên giao dịch trước đó.