Vận chuyển 2 con tê tê quý hiếm, nam thanh niên bị khởi tố

TPO - Hồ Đắc Thiệu bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 22/9, Trung tá Tạ Quang Dung-Trưởng Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho hay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Đắc Thiệu (SN 1997, ở thôn Tây, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) vì vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào ngày 16/9, tại Km 42+900 Quốc lộ 9, thuộc địa phận thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác của Công an huyện Đakrông phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Đắc Thiệu đang vận chuyển 2 cá thể tê tê có tổng trọng lượng khoảng 14kg.

Tại cơ quan chức năng, Thiệu khai nhận, vận chuyển 2 cá thể tê tê trên từ Hướng Hóa về thành phố Đông Hà để lấy tiền công. Đây là loại động vật nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc.