Vạch trần đường dây lừa đảo gắn mác ‘Đông y gia truyền’

TPO - Khánh điều hành công ty cùng nhân viên đã lừa cả nghìn người trên khắp cả nước với số tiền lên tới 100 tỷ đồng bằng hình thức bán sản phẩm trị nám và cam kết hoàn lại tiền nếu không có hiệu quả.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (trú quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây được xác định là đường dây lừa đảo khắp cả nước với số tiền lên đến 100 tỷ đồng bằng hình thức bán thuốc trị nám cho đối tượng là phụ nữ một cách tinh vi, chuyên nghiệp vừa được lực lượng công an ở Hà Tĩnh triệt phá.

Theo cơ quan điều tra, chị T. (trú huyện Thạch Hà) đến công an trình báo về việc chị bị nám, tàn nhang nên đã lên Facebook tìm kiếm sản phẩm chức năng trị tàn nhang, song quá trình dùng thuốc không hiệu quả mà lại "tiền mất tật mang".

Cụ thể, vào tháng 8/2022, chị lên mạng xã hội và thấy fanpage “Bà Nhàn Tặng Ưu Đãi Trị Nám Tết Quý Mão - Gọi 0919.880.330” bán thuốc trị nám.

Sau đó, chị T. liên hệ trang này mua 6 đơn sản phẩm trị nám với tổng trị giá 16 triệu đồng. Đến tháng 4/2023, một người gọi điện đến tự xưng là nhân viên bán thuốc trị nám bà Nhàn. Người này hỏi chị T, dùng sản phẩm có hiệu quả không, nếu không hiệu quả hứa hẹn sẽ hoàn trả lại tiền nhưng phải làm theo thủ tục hướng dẫn và mất chi phí tiền hồ sơ.

Với mong muốn sớm nhận lại tiền, chị T. chuyển các khoản phí làm hồ sơ qua nhiều số tài khoản khác nhau cho phía đơn vị bán thuốc trị nám với tổng số tiền hơn 116 triệu đồng. Sau thời gian chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy trả tiền, biết mình đã bị lừa nên chị T. trình báo sự việc này tới cơ quan công an. Ngoài chị T. tại Hà Tĩnh có thêm 4 nạn nhân trình báo bị lừa đảo qua đường dây này với số tiền chiếm đoạt lên đến 500 triệu đồng.

Xác định đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp núp bóng doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng về làm đẹp, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Thạch Hà chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lập chuyên án tập trung đấu tranh làm rõ.

Quá trình điều tra, Công an huyện Thạch Hà xác định đứng sau đường dây này là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) làm tổng giám đốc, được thành lập vào năm 2021.

Tinh vi, chuyên nghiệp

Công an xác định, dưới sự điều hành của Khánh, doanh nghiệp này lập thêm 8 chi nhánh đặt tại các tỉnh, thành phố khác. Dù được phép hoạt động trong 40 lĩnh vực, ngành nghề nhưng thực chất, công ty do Khánh đứng đầu gần như chỉ tập trung kinh doanh các sản phẩm chức năng làm đẹp. Khánh chia nhân viên thành 2 bộ phận là marketing và tư vấn bán hàng.

Bộ phận marketing chịu trách nhiệm giả mạo thương hiệu “Trị nám bà Nhàn” chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tiếp cận khách hàng có nhu cầu, lấy thông tin số điện thoại liên hệ của khách.

Còn bộ phận tư vấn bán hàng sẽ được cung cấp các sim điện thoại không chính chủ để gọi điện tư vấn sản phẩm. Sau đó, sẽ tư vấn cho khách hàng theo kịch bản được dựng sẵn. Một thời gian sau khi sử dụng sản phẩm, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng thông qua điện thoại hoặc Zalo để hỏi về hiệu quả của sản phẩm.

Khi khách sử dụng sản phẩm nhưng không mang lại hiệu quả, nhân viên tư vấn của công ty trực tiếp liên hệ nói sẽ hỗ trợ hoàn tiền và dẫn đưa khách hàng vào "bẫy".

Sau đó lần lượt từng nhân viên công ty của Khánh sẽ vào nhiều vai khác nhau như bộ phận bảo hành, giám đốc,... cùng liên lạc cho một khách hàng và yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí hồ sơ bảo hành hoàn tiền nhiều lần vào các số tài khoản khác nhau của công ty. Nhóm đối tượng đưa thêm nhiều lý do để chứng minh hồ sơ đã được bảo hành khi khách hàng chuyển tiền.

Điều đáng nói, số tài khoản ngân hàng nhận tiền của khách là tài khoản của bưu tá (nhân viên chuyển phát của bưu điện) mà nhân viên tư vấn của Khang Thịnh quen biết từ trước. Mỗi lần khách chuyển tiền theo yêu cầu, nhân viên sẽ tạo một đơn hàng COD (thanh toán xong mới nhận hàng) về địa chỉ gần nơi bưu tá làm việc rồi tự mình liên hệ với bưu tá, nói rằng số tiền vừa chuyển vào tài khoản là để thanh toán tiền đơn hàng. Như vậy, số tiền “bảo hành” mà nhân viên tư vấn lừa khách được hợp thức hóa thành các đơn hàng của Công ty Khang Thịnh.

Với phương thức trên, từ đầu năm 2022 đến nay, công ty của Ngô Duy Khánh đã lừa đảo cả nghìn bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 100 tỷ đồng.

Sau gần 1 tháng vào cuộc điều tra, ngày 28/6, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ kiểm tra tại địa điểm làm việc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội. Công an đã thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng đồng thời triệu tập 35 đối tượng tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.