US Open 2023 khai màn hấp dẫn với kỷ lục điểm

TPO - Hai cú hole-in-one (HIO) liên tiếp ở cùng một hố, cùng với kỷ lục điểm số trong ngày thi đấu đầu tiên khiến cho US Open 2023 trở nên hấp dẫn và thu hút chưa từng thấy.

US Open 2023 diễn ra từ ngày 16/6 đến ngày 19/6, trên cụm sân Los Angeles Country Club tại Los Angeles (Mỹ). Trong ngày khai màn, Rickie Fowler và Xander Schauffele đã đi vào lịch sử khi trở thành hai golfer đầu tiên đánh 62 gậy trong 1 vòng ở giải major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức từ năm 1895.

Với cùng tổng điểm (-8), Fowler và Schauffele chia sẻ vị trí đỉnh bảng sau vòng 1. Fowler ghi 10 birdie và 2 bogey, trong khi đồng hương người Mỹ có được 8 birdie, còn lại đều par.

Phong độ cao giúp Fowler và Schauffele đồng sở hữu kỷ lục mới về thành tích 18 hố trong lịch sử US Open. Kỷ lục cũ ở mức 63 gậy, do Johnny Miller thiết lập ở vòng cuối US Open 1963, nơi anh lên ngôi vô địch.

Nếu tính tất cả các giải major, Fowler và Schauffele chạm kỷ lục do Branden Grace nắm giữ tại vòng 3 The Open 2017 diễn ra ở Royal Birkdale.

Đứng sau Fowler và Schauffele lần lượt là các cặp Wyndham Clark và Dustin Johnson với cùng tổng điểm (-6); Brian Harman và Rory McIlroy (-5); Số một thế giới Scottie Scheffler và Bryson DeChambeau (-3).

Ngày mở màn US Open 2023 càng trở nên hấp dẫn hơn nhờ hai cú HIO thuộc về Matthieu Pavon và Sam Burns. Đáng nói, cả hai golfer đều ghi HIO tại hố 15 par3 với chiều dài 124 yard.

Đây là lần thứ ba giải có hai cú HIO cùng hố cùng vòng. Hai lần trước đó có trường hợp tương tự là năm 1989 và 2020. Hai HIO của Matthieu Pavon và Sam Burns cũng giúp lịch sử US Open cán mốc 50 HIO.