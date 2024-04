Ukraine tuyên bố bắn hạ oanh tạc cơ Tu-22M3 của Nga ở cách biên giới 300 km

TPO - Ông Trần Mạnh Hải - Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến việc đấu thầu trang thiết bị y tế, xảy ra tại Bệnh viện Vũng Tàu từ năm 2021.

TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.

TPO - Chiều 19/4, tại khu vực nhà chờ ga Dĩ An (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có một trường hợp hành khách đi tàu tử vong. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân tử vong do bệnh lý.