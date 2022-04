Ukraine thừa nhận nền công nghiệp quốc phòng đã bị phá hủy

TPO - Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, cố vấn Tổng thống Ukraine – ông Alexey Arestovich thừa nhận.

Bình luận về vòng đàm phán gần đây nhất giữa Nga và Ukraine hồi đầu tuần này ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Arestovich nhấn mạnh “bất cứ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần sự thỏa hiệp giữa các bên”.

“Vì cả hai bên đều chịu thiệt hại. Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi không thiệt hại thì các bạn đã nhầm to. Trên thực tế, ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta đã bị phá hủy”, ông Arestovich thừa nhận.

Cũng theo vị cố vấn này, vòng đàm phán gần đây đã đánh dấu “một thắng lợi quan trọng” cho nền ngoại giao Ukraine. Ông tuyên bố Kiev “không thỏa hiệp mà thay vào đó, đã cải thiện vị thế của mình”. Ông giải thích rằng trước cuộc họp ở Istanbul, Ukraine “là một quốc gia trung lập, nhưng không được đảm bảo an ninh”.

“Giờ đây, những lời cam kết đảm bảo an ninh đang bắt đầu xuất hiện. Nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Ba Lan, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đang xem xét, Thổ Nhĩ Kỳ… tất cả những quốc gia này đã đồng ý cung cấp đảm bảo an ninh cho chúng tôi. Đây không phải năm 1994, khi ấy không ai tin rằng sẽ có xung đột ở Ukraine. Giờ đây xung đột đã nổ ra, và họ hiểu rằng điều đó có thể lặp lại, nhưng họ vẫn muốn đảm bảo cho chúng tôi”, ông Arestovich nói.

Tuy nhiên trái ngược với tuyên bố của ông Arestovich, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield khi được hỏi về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine đã trả lời úp mở rằng “hiện chưa có thông tin cụ thể”. Dù vậy, chính phủ Mỹ vẫn đang “thảo luận liên tục với giới chức Ukraine”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết: “Nếu Ukraine cần được đảm bảo an ninh, Berlin sẽ hỗ trợ.”

Ngoại trưởng Baerbock khẳng định Đức “đoàn kết 100%” với Ukraine, và “Kiev có thể dựa vào Berlin”. Tuy nhiên, bà nhắc lại rằng ở thời điểm hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đi đến hồi kết. Do đó, quan điểm của Kiev và Mátxcơva về các vấn đề có thể vẫn sẽ chưa thống nhất.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua cũng nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Berlin “sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh”. Nhưng Chính phủ Đức không nói rõ liệu việc này có bao gồm hỗ trợ quân sự hay không.

Minh Hạnh