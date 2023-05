UAE rút khỏi liên minh hàng hải do Mỹ dẫn dắt

TPO - Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) rút khỏi liên minh an ninh hàng hải Trung Đông do Mỹ dẫn dắt từ 2 tháng trước, sau khi đánh giá lại quan hệ an ninh, UAE cho biết ngày 31/5.

Lực lượng hàng hải phối hợp là lực lượng đặc nhiệm của 34 quốc gia, trụ sở tại căn cứ hải quân của Mỹ ở Bahrain, với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, chống khủng bố và chống cướp biển trên Biển Đỏ và Vùng Vịnh. Khu vực này có những tuyến vận tải biển quan trọng nhất thế giới. Từ năm 2019, hàng loạt vụ tấn công vào tàu biển xảy ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng cao. “Từ những đánh giá của chúng tôi về hợp tác an ninh hiệu quả với tất cả đối tác, cách đây 2 tháng, UAE dừng tham gia Lực lượng hàng hải phối hợp”, hãng thông tấn WAM dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao UAE. Thông cáo khẳng định, UAE cam kết tiếp tục đối thoại và trao đổi ngoại giao để tăng cường an ninh và ổn định khu vực, đồng thời cam kết bảo đảm tự do hàng hải trên các vùng biển phù hợp với luật pháp quốc tế. Cách đây 5 tuần, Iran tịch thu hai tàu chở dầu gần eo biển Hormuz chỉ trong một tuần. Niovi, một trong hai tàu bị tịch thu, khi đó đang di chuyển từ Dubai đến cảng Fujairah của UAE. Ngày 30/5, Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ Mỹ và Vùng Vịnh nói rằng UAE bực bội vì Mỹ không phản ứng với việc Iran tịch thu tàu chở dầu. Tuy nhiên, UAE sau đó ra tuyên bố nói rằng bài báo này “mô tả sai” những trao đổi giữa hai nước. Iran bắt giữ tàu chở dầu đang trên đường đến Mỹ Bình Giang Theo Reuters