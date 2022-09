U20 Việt Nam vẫn có vé dự VCK U20 châu Á ngay cả khi thua Indonesia?

TPO - Tình thế giằng co nhau ở các bảng khác khiến Việt Nam hoặc Indonesia, đội nào nếu phải đứng thứ 2 tại bảng F, cũng không cần quá lo lắng sau khi khép lại vòng loại U20 châu Á 2023.

Sau loạt trận hôm qua, bức tranh toàn cảnh cuộc đua giành vé dự VCK ở 9/10 bảng đang dần hiện lên rõ ràng (bảng H sẽ thi đấu vào tháng 10). Không nói về ngôi đầu, nếu như Việt Nam “chẳng may” phải xếp nhì bảng F thì họ ít nhất cũng loại được một số đối thủ đứng nhì ở các bảng khác trong cuộc đua lấy vé dự VCK U20 châu Á.

Đầu tiên phải kể tới bảng C, khi Nhật Bản coi như chắc suất đi tiếp cùng ngôi đầu. Nếu trừ đi kết quả trước đội đứng bét vì bảng C có 5 đội, Yemen (4 điểm) đang kém 2 so với Việt Nam và Indonesia tại bảng F. Chỉ có cửa hạ Nhật Bản, Yemen mới mở rộng cửa dự VCK. Còn nếu hòa và thua, họ sẽ chỉ giành tối đa 5 điểm. Khả năng Yemen thắng Nhật Bản là rất khó xảy ra.

Bahrain tại bảng B cũng trong hoàn cảnh tương tự. Sau khi trừ đi kết quả trước đội xếp bét, họ chỉ có 4 điểm và cần phải thắng Qatar trong trận cuối cùng mới có thể hơn điểm Việt Nam cũng như Indonesia.

Tại bảng E, với 4 điểm đang có và trận cuối lại đụng Hàn Quốc, Malaysia chỉ còn cửa thắng Hàn Quốc thì mới hy vọng. Nếu không có động đất xảy ra, đội bóng vô địch U19 Đông Nam Á 2022 sẽ chỉ kết thúc vòng bảng với 4 hoặc 5 điểm, chắc chắn kém Việt Nam và Indonesia.

Tại bảng I, Tajikistan, Singapore và Lebanon đang có lần lượt 4, 3 và 2 điểm. Ở lượt cuối, Singapore gặp Lebanon. Nếu thắng, Lebanon cũng chỉ có tối đa 6 điểm, nhưng hiệu số sẽ kém rất xa (Lebanon hiện là -3 trong khi Việt Nam và Indonesia cùng là +8). Còn trong trường hợp Singapore thắng, họ cũng chỉ bỏ túi 5 điểm.

Các đại diện bảng G cũng đang thất thế so với bảng F. Thái Lan vừa chật vật hạ Philippines 3-2 để bỏ túi 6 điểm sau 2 trận thắng. Nhưng hiệu số của họ chỉ là +4. Nếu thua trận cuối trước Oman, họ gần như chắc chắn sẽ đứng dưới đội nhì bảng F. Còn nếu thắng hoặc hòa, Thái Lan sẽ nhất bảng. Oman và Afghanistan (đang có cùng 3 điểm và hiệu số chỉ là +2) càng khó so đọ với đội nhì bảng F.

Như vậy, đã có ít nhất 5 bảng đấu mà đội thứ nhì đang kém xa thành tích của Việt Nam và Indonesia. Tất cả đều có cùng một kịch bản là các đội được đánh giá có cơ hội cao giành vị trí thứ nhì hoà hoặc thua đội yếu hơn, qua đó đánh mất lợi thế.

Tình hình các bảng A của Trung Quốc, D của Syria hay J của UAE cũng đang mang đến những tín hiệu lạc quan cho đội nhì bảng F. Vì vậy, nếu có phải về sau Indonesia, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ không cần quá lo lắng bởi họ gần như sẽ loại được ít nhất 5 cái tên ở cuộc đua giành vé vớt. Xin nhắc lại, 5/10 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé dự VCK.

Nhưng chắc chắn, một chiến thắng trước Indonesia vẫn sẽ là mục tiêu tối thượng mà U20 Việt Nam cần hướng đến.