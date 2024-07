Tuyển sinh ĐH 2024: Dự báo điểm chuẩn trúng tuyển các trường và ngành 'hót' tăng nhẹ

TPO - Dựa trên điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều chuyên gia dự đoán điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng nhẹ so với năm 2023.

Theo thạc sĩ Phạm Thái Sơn – Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công Thương TPHCM, mặc dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn năm ngoái nhưng do lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đã cao hơn năm ngoái nên dự đoán điểm trúng tuyển ở các khối như A00, A01, D00 sẽ tương đương như năm 2023. Tức điểm từ 25 trở lên cho các ngành "hot" ở các trường đại học tốp trên. Với các trường đại học tốp trung bình, điểm từ 20 - 24, các trường tốp dưới ở mức từ 15 – 20 điểm.

Với khối có môn Văn, Địa và Lịch sử sẽ có điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 1,00 - 1,5 trở lên, tức trường tốp đầu mức điểm dự đoán là từ 25 - 26 điểm trở lên mới trúng tuyển. Phần lớn các trường ở mức điểm dự kiến trúng tuyển là từ 21 - 24 điểm.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng – Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp của Trường ĐH Tài chính – Marketing TPHCM cũng dự đoán điểm chuẩn bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tăng nhẹ ở hầu hết các khối do phổ điểm lệch phải (số thí sinh có điểm ở mức trung bình khá nhiều hơn) và một số môn có nhiều điểm 10 hơn năm trước.

Tương tự, thạc sĩ Trần Nam - Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) cho hay, năm 2024, điểm thi tốt nghiệp các môn tổ hợp C00 đều tăng, nhất là môn Lịch sử có số điểm 10 tăng rất mạnh và điểm bình quân cả nước cũng tăng; môn Địa lý có số thí sinh điểm 10 tăng đến hơn 90 lần so với năm 2023 và môn Ngữ văn tăng nhẹ. “Rất có khả năng là điểm tổ hợp C00 vào các trường tốp đầu, cạnh tranh cao sẽ tăng đáng kể. Năm nay, tổ hợp D01 có phổ điểm không nhiều sự xáo trộn so với năm 2023 nên việc tăng giảm tuỳ thuộc vào số nguyện vọng đăng ký vào các ngành”, ông Nam nói.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến – Trưởng phòng Công tác sinh viên và tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM cho rằng, theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã công bố, tuy số điểm 10 ở các môn thi ít hơn năm 2023 nhưng số thí sinh có điểm có điểm cao (trên 8 điểm) nhiều hơn năm 2023. Đặc biệt là môn Hoá học và Địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước. Do đó, dự báo điểm chuẩn ở các tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01, D07 sẽ tăng so với năm 2023.

Điểm chuẩn nhiều trường tăng

Ông Tiến cũng cho hay, năm 2024, Trường xét tuyển ở 4 tổ hợp A00, A01, D01, D07 cho 15 ngành với 2.600 chỉ tiêu. Điểm chuẩn sẽ tương đương năm 2023, tăng nhẹ ở các ngành Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Marketing.

Đối với những ngành/chuyên ngành/chương trình mới như Phân tích dữ liệu, ngành Quản lý công, Tài chính ngân hàng giảng dạy bằng tiếng Anh, đặc biệt là hai ngành Công nghệ tài chính và Hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo phương thức mới là dạy và học hợp tác với doanh nghiệp (chương trình Co-operative Education) điểm chuẩn sẽ không cao và có nhiều cơ hội cho thí sinh đăng ký.

“Dự kiến mức điểm sàn nhận hồ sơ vào Trường sẽ từ 20 - 21 điểm. Tuy nhiên việc điểm chuẩn tăng giảm này còn tuỳ thuộc vào số lượng và chất lượng điểm của thí sinh đăng ký vào ngành tương ứng”, ông Tiến nói.

Với Trường ĐH Công Thương TPHCM, thạc sĩ Phạm Thái Sơn dự đoán, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 từ 16 - 23 điểm. Các ngành "hot" như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và chuỗi cung ứng mức điểm chuẩn khoảng 22 - 23 điểm. Các ngành như Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm,... dự kiến điểm chuẩn từ 21 - 22; một số ngành còn lại điểm từ 16 - 18.

Ông Trịnh Hữu Chung – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định cũng nhận định với phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay và theo thống kê, phân tích kết quả theo tổ hợp môn thì điểm trúng tuyển, dự kiến điểm chuẩn của Trường sẽ tăng từ 0,5 – 1,0 điểm đối với các ngành xét theo tổ hợp A00 và C00. Cụ thể, 3 ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện và Quản trị kinh doanh với số hồ sơ xét tuyển cao. Ngoài ra, các ngành còn lại cơ bản vẫn giữ bằng mức điểm xét tuyển đầu vào.

TS.Trần Đình Lý – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM nhận định, điểm trung bình và trung vị của các môn thi trên toàn quốc được giữ ổn định và tương đồng so với năm 2023 cho thấy tính ổn định của kỳ thi tốt nghiệp THPT. 'Điểm các môn đều có sự phân hoá phù hợp. Kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã đạt được đầy đủ các mục tiêu, đặc biệt là giúp các cơ sở ĐH - CĐ yên tâm xét tuyển. Như vậy, việc xét tuyển của các trường ĐH, CĐ năm nay cơ bản sẽ ổn định so với các năm trước”, ông Lý nói.