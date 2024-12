Tuyến đường nghìn tỷ ở Đắk Lắk chưa làm xong đã... hỏng

TPO - Tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đang rất chậm. Thậm chí, dự án chưa làm xong nhưng một số vị trí đã hư hỏng, bong tróc.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, để thúc đẩy tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án phải cơ bản hoàn thành trong năm nay và hoàn thiện thủ tục bàn giao công trình trước ngày 30/6/2025. Tuy nhiên hiện tiến độ đang rất chậm.

Cuối tháng 11 vừa qua, Cục quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) - Bộ GTVT đã kiểm tra thực tế dự án trên. Theo đó, còn 1,7km chưa bàn giao mặt bằng; một số đoạn tuyến đã bàn giao mặt bằng vẫn còn hộ dân không đồng thuận với phương án đền bù, chưa nhận tiền và đang vướng 1 trụ điện cao thế.

Trong khi đó, tổng giá trị sản lượng ước đạt khoảng 59% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 17% so với kế hoạch.

Ngoài nguyên nhân do GPMB chậm, Cục QLĐTXD nhận định có phần do lỗi chủ quan của nhà thầu thi công. Cụ thể, khối lượng công việc do Công ty TNHH XD&TM Sài Gòn thực hiện rất chậm tiến độ, khó hoàn thành (đối với phạm vi đã bàn giao mặt bằng) trước ngày 31/12/2024 như đã được gia hạn.

Chưa hết, quá trình kiểm tra, Cục QLĐTXD phát hiện, trên tuyến đoạn Km9+450 - Km9+900 do Công ty TNHH XD&TM Sài Gòn thi công đã có một số vị trí bị hư hỏng, bong bật mặt đường. Cục QLĐTXD đề nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng thi công, xác định nguyên nhân và có giải pháp xử lý đảm bảo chất lượng công trình.

Trước tình hình trên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở GTVT kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo phối hợp giải phóng mặt bằng (GPMB) 1,7km còn lại, sớm ban hành bảng giá đất làm cơ sở áp giá, phê duyệt phương án đền bù, khẩn trương GPMB và phối hợp di dời trụ điện cao thế nằm trên tuyến. Có phương án vận động, hỗ trợ thi công đối với các trường hợp cố tình cản trở, không cho thi công.

Đối với những đoạn không vướng mặt bằng, Cục QLĐTXD đề nghị Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư dự án rà soát, lập lại tiến độ thi công tổng thể và chi tiết; yêu cầu nhà thầu cam kết về việc đáp ứng tiến độ hoàn thành trước ngày 31/12. Trường hợp nhà thầu vẫn không có chuyển biến tích cực để bù lại phần tiến độ đã bị chậm, chủ đầu tư kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm.

Đặc biệt đối với nhà thầu Công ty TNHH XD&TM Sài Gòn, Bộ GTVT yêu cầu nếu trước ngày 10/12/2024 không có chuyển biến, chủ đầu tư phải có giải pháp xử lý để đảm bảo tiến độ chung toàn dự án.

Như Tiền Phong đưa tin, Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP. Buôn Ma Thuột dài 39,61km do Bộ GTVT quyết định đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu là hơn 1.500 tỷ đồng nhưng sau đó bị đội vốn, tăng lên hơn 1.840 tỷ đồng. Thời gian qua, dự án liên tiếp xảy ra các vụ lùm xùm về chậm tiến độ, đội vốn, nắn tuyến vào khu dân cư.

Hồi tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an lấy hồ sơ gói thầu số 3 của dự án để phục vụ điều tra liên quan đến Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An. Cuối tháng 10, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên (một nhà thầu thi công trong dự án) và Công ty TNHH TNHH XD&TM Sài Gòn, bị bắt vì tội đưa hối lộ.