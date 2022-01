Tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu ở Đắk Lắk

TPO - Trải qua 9 đội thi xuất sắc nhất tại Vòng chung kết, Liên đội trường THCS Võ Trường Toản, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đoạt giải nhất Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”, năm 2021.