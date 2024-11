Tuyến cao tốc gần 5.000 tỷ đồng ở Bà Rịa - Vũng Tàu thi công tới đâu?

TPO - Đến nay, dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Khối lượng đã thi công đạt 51% giá trị công trình, dự kiến cuối tháng 11, khi nắng đẹp sẽ bắt đầu thảm nhựa.

Thông xe vào 30/4/2025

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch 263-KH/UBND về phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Kế hoạch nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” theo quyết định số 1008/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đợt thi đua cao điểm được triển khai thực hiện từ nay và sơ kết vào tháng 12/2024, tổng kết vào cuối năm 2025.

Dự án thành phần 3, cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài 19,5 km, với tổng mức đầu tư đã phê duyệt là 4.964 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, có 2 làn dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường từ 24,75 - 27 m. Dự án được giải phóng mặt bằng theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh 6 làn xe với bề rộng trung bình 67 m.

Dự án này có 1 gói thầu xây lắp do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - Công ty CP 479 Hòa Bình - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 thi công, giá trị xây lắp trong hợp đồng là hơn 1.847 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng 806 ngày, khởi công tháng 6/2023, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào ngày 30/4/2025, hoàn thành tháng 9/2025, thời gian bảo hành công trình (phần mặt đường) là 10 năm.

Hiện nay, trên toàn tuyến với 11 cầu và 1 hầm chui dân sinh, liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công với hơn 15 mũi thi công. Toàn tuyến đã được cấp phối đá dăm, gia cố bê tông xi măng, tưới bám dính, đang chờ tiến hành thảm nhựa.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông khu vực Cái Mép - Thị Vải (chủ đầu tư), đến nay cơ bản hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Khối lượng đã thi công đạt 51% giá trị công trình, dự kiến cuối tháng 11, khi nắng đẹp sẽ bắt đầu thảm nhựa.

Năm 2024 dự án được bố trí gần 1.200 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, đã giải ngân 690 tỷ đồng, đạt 58%. Liên danh 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công với hơn 15 mũi thi công, huy động 225 thiết bị và 415 nhân sự để triển khai dàn trải các công việc.

Đồng Nai vẫn đang loay hoay với mặt bằng

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7 km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34 km, qua Bà Rịa-Vũng Tàu là 19,5 km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, gồm dự án thành phần 1 dài 16 km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản, dự án thành phần 2 dài 18,2 km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản, dự án thành phần 3 dài 19,5 km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Hiện nay, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng. Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch đợt thi đua cao điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án này.

Cụ thể, Đồng Nai đạt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đoạn qua huyện Long Thành trong tháng 11/2024, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 đoạn qua thành phố Biên Hòa trong tháng 12/2024, hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2 trong tháng 10/2024.

Hiện nay, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự án thành phần 1, tỉnh Đồng Nai đã giao được trên 82 ha đất, tương đương khoảng hơn 60%. Trong đó, Biên Hòa đã bàn giao 31,58 ha nhưng phần có thể thi công ngoài thực địa mới được khoảng 12 ha. Còn huyện Long Thành giao 50,47 ha đạt 65% nhưng diện tích có thể thi công khoảng 35 ha.

Tương tự, ở dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, mặt bằng bàn giao đạt khoảng trên 75%, Đồng Nai tiếp tục cam kết giao phần còn lại trong tháng 11.

Về công tác triển khai thi công, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải thi công cơ bản hoàn thành 2 dự án nói trên trong năm 2025 và đưa vào khai thác đoạn tuyến các dự án qua địa bàn tỉnh từ năm 2026.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi hoàn thành sẽ trở thành hạ tầng giao thông quan trọng của cả khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến đường này giúp giảm tải cho quốc lộ 51 hiện hữu. Đồng thời, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành và hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, giúp luân chuyển hàng hóa toàn khu vực.