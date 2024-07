Tuổi trẻ Thủ đô trao tặng xuồng hơi gắn máy và nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ

TPO - Nhằm thể hiện tinh thần Hà Nội nghĩa tình, tương thân, tương ái hỗ trợ người dân 2 huyện Quốc Oai và Chương Mỹ, Thường trực Thành Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội đã trực tiếp đến tặng xuồng hơi, nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con vùng lũ lụt vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chiều 30/7, đoàn công tác Thành Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội do chị Chu Hồng Minh – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà con vùng lũ 2 huyện Chương Mỹ và Quốc Oai.

Tại huyện Chương Mỹ, đoàn trao tặng 1 xuồng hơi gắn máy, 2.000 áo mưa, 100 thùng mỳ tôm, 400 thùng nước đóng chai, tổng giá trị 200 triệu đồng.

Tại huyện Quốc Oai, đoàn trao tặng 1 xuồng hơi gắn máy, 2.000 áo mưa, 150 thùng mỳ tôm, 600 thùng nước đóng chai, với tổng giá trị 190 triệu đồng.

Cùng với đó, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội triển khai 3 hoạt động hỗ trợ người dân vùng ngập lụt: thành lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ vận chuyển bằng xe bán tải, xuồng hơi; đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ chính quyền và người dân trong lũ và sau lũ; cung cấp nhu yếu phẩm, đồ hộp, đồ đóng chai cho người dân.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực của Tuổi trẻ Thủ đô đối với nhân dân đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng.

Được biết, từ ngày 23/7 đến nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ, Quốc Oai đã xảy ra mưa to đến rất to, kết hợp lũ rừng ngang đổ về, mực nước sông dâng nhanh gây ngập úng, sạt lở, một số xã bị cô lập không có đường vào.

Để hỗ trợ người dân hai huyện Quốc Oai và Chương Mỹ, trong 2 ngày 29, 30/7, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội đã kêu gọi ủng hộ và triển khai hội thu tới 28 đơn vị khối địa bàn dân cư trực thuộc, CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam và Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội. Tổng kinh phí thu được gần 400 triệu đồng, trong đó, có 200 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm nước đóng chai, mì tôm, áo mưa.