Tưng bừng Chủ nhật Đỏ trên quê hương Bác Tôn

TPO - Sáng ngày 24/3, Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học An Giang, Công an tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ. Đây là năm thứ 2, hoạt động ý nghĩa này diễn ra trên quê hương Bác Tôn.