Từ Singapore, ‘R.I.S.E. to the Challenge’ lan tỏa hành động vì biến đổi khí hậu đến Việt Nam

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Tập đoàn Keppel luôn cam kết đóng góp cho cộng đồng tại nơi Doanh nghiệp hoạt động. Các hoạt động vì cộng đồng và các chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) của Keppel tập trung vào nỗ lực bảo vệ môi trường, đóng góp cho xã hội và góp phần thúc đẩy nền giáo dục nước nhà.

'R.I.S.E. to the Challenge’ đề cao tính cấp thiết của ứng phó với biến đổi khí hậu

Năm 2020, Keppel hợp tác cùng Phòng Trưng Bày về Phát Triển Bền Vững (Sustainable Gallery Singapore) do Hội đồng Tiện ích Singapore (PUB) quản lý, đã giới thiệu chương trình tiên phong dành cho cộng đồng mang tên ‘R.I.S.E. to the Challenge’. Đây là chương trình hướng đến mục tiêu giải quyết những tác động tiêu cực do mực nước biển dâng cao đến môi trường, đồng thời kêu gọi hành động cấp thiết để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được quản lý bởi Terra SG, một doanh nghiệp xã hội tại Singapore, ‘R.I.S.E. to the Challenge’ mang đến chuỗi các cuộc triển lãm và hội thảo có tác động mạnh mẽ, xoay quanh các chủ đề liên quan đến tình trạng nước biển dâng cao. Những chương trình này đã giúp cộng đồng hiểu hơn về các yếu tố cấu thành, những hậu quả liên quan, những nỗ lực giảm thiểu và chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn I kể từ khi bắt đầu cho đến tháng 4 năm 2022, 'R.I.S.E. to the Challenge' đã tổ chức 40 buổi triển lãm tại các trường học và các dự án thương mại thuộc danh mục đầu tư của Keppel, với sự tham dự của hơn 50.000 người bao gồm học sinh, khách thuê và người dân. Thành công của chương trình nằm ở khả năng truyền tải tính cấp bách của việc ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường và Trái đất.

Tiếp nối thành công vang dội của giai đoạn đầu, Keppel mở rộng chương trình thêm hai năm, từ tháng 8 năm 2022 đến năm 2024 với tên gọi 'R.I.S.E. to the Challenge II'. Giai đoạn II của chương trình sẽ triển khai theo hình thức mới với các hoạt động tiên phong nhằm mở rộng khả năng tiếp cận và thúc đẩy tương tác với cộng đồng. Bên cạnh các buổi triển lãm thực tế, 'R.I.S.E. to the Challenge II' cũng giới thiệu sách điện tử (e-book), được biên soạn dựa trên nội dung các buổi triển lãm đến các trường tiểu học, trung học và cao đẳng trên khắp Singapore để lan tỏa ý nghĩa của chương trình.

Lan tỏa sức ảnh hưởng của ‘R.I.S.E. to the Challenge’ đến Việt Nam

Những nỗ lực hành động vì khí hậu và môi trường của Keppel đã vượt khỏi phạm vi Singapore. Phú Quốc – Việt Nam, tương tự như Singapore, cũng là một trong những khu vực có khả năng chịu tác hại nặng nề trước tình trạng nước biển dâng cao. Vào đầu tháng 11 năm 2022, Keppel đã đưa “R.I.S.E to the Challenge’ đến với các em học sinh Trường Tiểu học - Trung học Gành Dầu, Phú Quốc. Tại đây, Doanh nghiệp đã trao 100 quyển sách “R.I.S.E to the Challenge”, được các Tình nguyện viên Keppel dịch và biên soạn phù hợp với tình trạng môi trường và khí hậu Việt Nam, đến với các em học sinh để các em hiểu thực trạng và hậu quả của biến đổi khí hậu cũng như những giải pháp có thể thực hiện để ứng phó với hiện tượng này.

Những nỗ lực của Keppel còn lan tỏa mạnh mẽ đến em học sinh trường THCS Phú Đông tại Tiền Giang, một trong những địa phương chịu tác động nghiêm trọng do hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình đã đem đến các hoạt động bổ ích và mang tính giáo dục xoay quanh những vấn đề cấp thiết của biến đổi khí hậu cho các em học sinh tại đây. Không dừng lại tại Tiền Giang, ngày 30 tháng 8 tới đây, Doanh nghiệp sẽ tiếp tục đưa ‘R.I.S.E. to the Challenge’ đến với các em học sinh trường THCS Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau, tiếp nối sứ mệnh nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng hành động tích cực ứng phó với tình trạng mực nước biển dâng và biến đổi khí hậu.

'R.I.S.E. to the Challenge' là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục trong việc giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách nhất của hành tinh. Thông qua các cuộc triển lãm bổ ích, các sáng kiến đổi mới và cam kết về phát triển bền vững, Keppel tiếp tục trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng để họ theo đuổi những hành động có ý nghĩa hướng tới một tương lai bền vững hơn.