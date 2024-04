Truy xét hàng chục thanh niên mang vũ khí, rượt đuổi nhau ở trung tâm Đà Nẵng

TPO - Nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 đối tượng điều khiển xe máy, mang theo vũ khí rượt đuổi nhau trên đường phố ở trung tâm TP. Đà Nẵng đang bị truy xét để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 4/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng Công an quận Hải Châu đang tiếp tục truy xét đối tượng thanh thiếu niên có hành vi điều khiển trên nhiều xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường trung tâm.

Trước đó, vào ngày ngày 1/4, mạng xã hội đăng tải hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20-30 đối tượng đi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên tuyến đường Bạch Đằng, Như Nguyệt gây bất an người đi đường và có nhiều bình luận, đánh giá trái chiều. Lãnh đạo Công an TP. Đà Nẵng ngay lập tức chỉ đạo Công an quận Hải Châu vào cuộc điều tra xử lý.

Do thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm khuya, các đối tượng lại điều khiển xe chạy với tốc độ cao nên công tác truy xét gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Hải Châu) đã nhanh chóng làm rõ nhóm trên gồm khoảng 30 đối tượng tham gia.

Trong tối 3/4, qua truy xét, lực lượng Công an đã làm rõ và mời nhóm 14 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) lên làm việc. Các đối tượng gồm: Cao Chí Kiên (SN 2007), Võ Viết Nhân (SN 2008), Phạm Công Tín (SN 2008), Nguyễn Quang Đại (SN 2006), Trần Quốc Quý (SN 2005), Hoàng Nguyễn Đăng Huy (SN 2006), Trần Bình Quốc (SN 2007), Hồ Ngô Thành Đạt (SN 2005), Trương Tuấn Thành (SN 2009), Phạm Minh Hoàng (SN 2006), Phạm Văn An (SN 2009) Trần Anh Quốc (SN 2009), Võ Quốc Mạnh (SN 2009), Hồ Thái Tuấn (SN 2006).

Cùng với việc lấy lời khai các đối tượng, Công an quận Hải Châu cũng thu giữ tang vật liên quan gồm: 6 xe mô tô các loại, 1 cây đao phóng lợn dài hơn 2m.

Công an quận Hải Châu đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật.