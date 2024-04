Truy tìm, xử phạt du khách tiểu bậy xuống biển Vũng Tàu

TPO - Thay vì tìm nhà vệ sinh công cộng, anh N. (trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đứng trên bờ kè Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiểu bậy xuống biển và bị chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 28/4, Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với anh Nguyễn Văn N. (34 tuổi, trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) về hành vi tiểu bậy nơi công cộng.

Ngày 26/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai thanh niên đứng trên kè biển đường Trần Phú (phường 5, TP. Vũng Tàu), trong đó có một người đang tiểu bậy xuống biển. Hành vi thiếu ý thức nói trên đã làm dư luận bức xúc.

Qua truy xét hình ảnh camera, lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đã tìm được hai người đi trên xe, gồm Nguyễn Văn N. và Đặng Hữu V. (37 tuổi, trú huyện Bến Cầu, Tây Ninh). Trong đó, người đứng trên kè tiểu bậy xuống biển là anh N., còn anh V. chỉ đứng trên kè ngắm biển.

Tại cơ quan công an, anh N. cho biết, ngày 26/4, anh thuê tài xế chở từ Tây Ninh xuống Vũng Tàu chơi. Cùng đi còn có một người bạn của tài xế.

Chiều cùng ngày, sau chầu nhậu, tài xế chở 2 người dạo biển. Đến đường Trần Phú, anh N. đề nghị dừng xe đi vệ sinh.

Tuy nhiên, thay vì tìm nhà vệ sinh công cộng, anh N. đứng trên bờ kè tiểu bậy xuống biển và bị người dân chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Theo anh N., thời điểm đó chỉ có mình anh tiểu tiện, người còn lại đứng trên bờ kè hóng mát.

Với hành vi trên, anh N. bị UBND phường 5, TP. Vũng Tàu lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 150.000 - 250.000 đồng.

Anh V. - người lái ô tô, cũng bị lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an TP. Vũng Tàu mời lên lập biên bản xử phạt về hành vi dừng xe ngược chiều.

Hiện nay trên địa bàn Vũng Tàu có 28 nhà vệ sinh công cộng, trong đó phần lớn đã được hiển thị trên Google Maps, du khách chỉ cần gõ chữ nhà vệ sinh là tìm được vị trí gần nhất. Ngoài ra, Vũng Tàu còn tích hợp các nhà vệ sinh công cộng vào QR code để du khách dễ dàng quét mã, dò ra nhà vệ sinh.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, TP. Vũng Tàu phối hợp công an tuần tra kiểm soát nhắc nhở tuyên truyền du khách chấp hành tốt các quy định về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xử lý các đối tượng vi phạm an toàn giao thông và các trường hợp buôn bán hàng rong nơi công viên, quảng trường.