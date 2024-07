Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho phó trưởng công an phường hy sinh khi làm nhiệm vụ

TPO - Trung tá Trần Duy Hùng - Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (TP. Huế) - người dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa phương, vừa được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước.

Chiều 24/7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) tổ chức lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho trung tá Trần Duy Hùng, Phó Trưởng công an phường Thủy Vân (TP. Huế).

Dự lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, Công an TT-Huế và các ban, ngành chức năng.

Theo Công an TT-Huế, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba là phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước truy tặng Trung tá Trần Duy Hùng vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, vào tối 12/1, trung tá Trần Duy Hùng đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại phường Thủy Vân, Huế. Hiện, Bộ Công an tiến hành hoàn tất các thủ tục theo quy định để sớm đề nghị công nhận liệt sĩ Công an nhân dân đối với trung tá Trần Duy Hùng.