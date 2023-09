Trường học tại vùng dự án sân bay Long Thành tiếp tục trễ hẹn

TP - Năm học mới 2023- 2024, huyện Long Thành là một trong 3 địa phương “nóng” về thiếu trường lớp ở tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân chính là hệ thống trường lớp tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn vẫn chưa hoàn thành sau 2 năm xây dựng, dẫn đến hàng ngàn học sinh phải học nhờ ở các trường khác.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn là dự án thành phần của dự án Cảng HKQT Long Thành. Đây là nơi ở mới của hơn 5 ngàn hộ dân sau nhường đất cho dự án Cảng HKQT Long Thành.

Theo quy hoạch, khu tái định cư này có 8 trường học, gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường THCS được xây dựng để phục vụ con em người dân vùng dự án. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, các trường học phải hoàn thành ngay sau khi người dân về khu tái định cư, tuy nhiên vì nhiều lý do, các trường học không xây dựng kịp tiến độ, nên hàng ngàn học sinh ở khu tái định cư phải đến học nhờ ở các trường khác.

Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các trường học ở khu tái định cư phải hoàn thành để phục vụ học sinh trong năm học 2023- 2024. Tuy nhiên, hiện nay trong số 8 trường học được quy hoạch xây dựng tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn mới chỉ có 2 trường mầm non hoàn thành xây dựng và bắt đầu đón học sinh vào học từ năm học mới. Dự kiến, trong quý IV-2023, sẽ có thêm 2 trường học là Trường tiểu học Suối Trầu và Trường THCS Suối Trầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với 4 trường học còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2024.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Long Thành Nguyễn Văn Toàn cho hay, năm học 2022-2023 học sinh các xã Suối Trầu trước đây (nay nhập vào xã Bình Sơn), xã Cẩm Đường đến ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, do chưa có trường lớp nên được bố trí học nhờ ở các trường mầm non, tiểu học và THCS tại xã Bình Sơn (cách khu tái định cư khoảng 2km). Hiện tại các trường trong khu tái định cư chưa xây xong nên năm học 2023-2024, học sinh phải tiếp tục đi học nhờ thêm một thời gian nữa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, các công trình trường học bị chậm trễ là do nhiều nguyên nhân, dẫn đến phải chọn lại nhà thầu mới. Tuy nhiên niên độ của dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã hết (thời gian thực hiện dự án được phê duyệt từ năm 2017-2021). Do đó, nguồn vốn để thực hiện dự án dù đã được bố trí đủ nhưng không thể giải ngân được khiến công trình tiếp tục bị chậm tiến độ.

Dự kiến, việc điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành trong đó có nội dung kéo dài thời gian thực hiện dự án sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm nay.

Chủ tịch UBND huyện Long Thành Nguyễn Văn Tiếp cho biết, hiện nay UBND tỉnh Đồng Nai đã cho tạm ứng nguồn vốn 105 tỷ đồng để xây dựng các trường học tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn