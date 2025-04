Trưởng ban Nội chính Trung ương: Công an xã phải bám dân, bám địa bàn

TPO - Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công an cơ sở không chỉ nắm chắc địa bàn mà còn phải quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ phạm tội để phòng ngừa từ sớm, từ xa và phải tinh thông nghiệp vụ, bám dân, bám địa bàn.

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc với Công an phường Phú Đông (TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) về thực hiện nhiệm vụ sau khi Bộ Công an bỏ công an cấp huyện theo Nghị quyết 18-NQ/TW.

Tại đây, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là giai đoạn đầu sau khi tinh gọn bộ máy. Ông cũng yêu cầu, Công an phường Phú Đông cũng như công an xã của tỉnh Phú Yên cần tập trung giải quyết mọi vấn đề cho công dân từ cơ sở một cách kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, địa bàn tỉnh Phú Yên tương đối rộng, có cả vùng miền núi và miền biển nên lực lượng công an cấp xã tinh gọn nhưng càng phải mạnh và hiệu quả.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương, lực lượng công an đang tiên phong trong chuyển đổi số, chính vì thế công an cơ sở phải tinh thông nghiệp vụ, chịu khó bám dân, bám địa bàn, hướng dẫn người dân cập nhật thông tin. Đối với công an tỉnh, cần tăng cường lực lượng; đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho công an cơ sở, nhất là giai đoạn đầu với những chức năng nhiệm vụ mới được giao.

Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: Hiện công an các xã đều được bố trí lực lượng điều tra viên và cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Riêng Công an phường Phú Đông đang được xây dựng trở thành đơn vị kiểu mẫu của cả nước, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Phú Yên (1/4/1975-1/4/2025), Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đến dâng hương, dâng hoa tại Đài liệt sỹ Núi Nhạn (TP. Tuy Hòa) nơi khắc tên gần 14.000 liệt sỹ của tỉnh Phú Yên và cả nước hy sinh tại chiến trường Phú Yên trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ông cũng đi thăm di tích Kiến trúc quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn - nơi cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được cắm trên đỉnh Tháp Nhạn cách đây 50 năm - đánh dấu Ngày giải phóng tỉnh Phú Yên.