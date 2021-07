Trung tâm Văn Miếu lên tiếng quanh bia ‘Hạ mã’ được sĩ tử vái lạy

TPO - Lãnh đạo Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đưa thêm thông tin làm rõ tấm bia “Hạ mã” ở trước cổng di tích. Những ngày qua hàng nghìn sĩ tử tìm đến để vái lạy, cầu xin may mắn.

Trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, hàng nghìn sĩ tử của Hà Nội và các địa phương lân cận tìm về Văn Miếu-Quốc Tử Giám cầu may. Tuy nhiên do di tích vẫn đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19, dân tình bày biện hương hoa khấn vái ngay trên vỉa hè. Đặc biệt tấm bia “Hạ mã” cũng được sĩ tử khấu đầu vái lạy, nhưng chưa chắc hiểu ý nghĩa của tấm bia này.

Đại diện Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết, hai bên khu Tiền án của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám có hai tấm bia đề chữ “Hạ mã”, có nghĩa là xuống ngựa.

Bia do Thượng thư Bộ công, Tư nghiệp Quốc Tử Giám Nguyễn Hoản cho dựng năm 1771. Bia được đặt trong nhà che bia, bên dưới là bệ, kiến trúc nhỏ nhắn và vuông vắn rất hài hòa với toàn bộ không gian xung quanh. Xưa kia, bia “ Hạ mã” cùng với tứ trụ (4 cột trụ) trước cổng Văn Miếu, được xem là mốc giới hạn xác định ranh giới chiều ngang của Văn Miếu.

Bia “Hạ mã” được dựng lên để nhắc nhở những người đi qua đây, dù là bậc công hầu hay khanh tướng, dù võng lọng hay ngựa xe, đều phải xuống ngựa đi bộ ngang qua để biểu thị lòng tôn kính với các bậc Tiên thánh, Tiên hiền.

“Bia Hạ mã không phải là không gian thờ tự, thờ cúng, thắp hương. Các tấm bia này là một trong những hạng mục của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám cần được gìn giữ, bảo vệ”, đại diện Trung tâm cho biết.

Xung quanh việc sĩ tử tới cầu may trước bia "Hạ mã" cũng có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám cho biết, để đảm bảo an toàn trật tự và an toàn phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm cắt cử người cùng với chính quyền địa phương sở tại nhắc nhở bà con và các sĩ tử. Về các hạng mục di tích và ý nghĩa của từng hạng mục, bên cạnh hệ thống biển chỉ dẫn, Trung tâm Văn Miếu cũng đăng tải trên mạng xã hội của Di tích quốc gia đặc biệt này.