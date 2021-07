Lê Phương: Bầm dập, trầy vi tróc vẩy nhưng bớt khờ, bớt yếu đuối

TPO - Trở lại màn ảnh với một vai diễn đầy nước mắt vốn thành thương hiệu, nhưng lần này Lê Phương của “Thương con cá rô đồng” vùng vẫy để có được màu sắc mới mẻ hơn trong chính vùng an toàn vốn có.

Được biết Lê Phương đề nghị đạo diễn cho mình bớt khóc hơn khi tham gia “Thương con cá rô đồng”?

Nhiều bộ phim người ta mặc định nữ chính số phận phải nhiều nước mắt, yếu đuối và không có sức chống lại bất cứ điều gì kể cả phản ứng bằng câu nói. Khán giả bây giờ thường không thích mẫu nhân vật như thế, họ muốn nhân vật biết đối đáp. Chính vì thế có những nhân vật nữ chính mạnh mẽ, thông minh xử lý vấn đề sẽ lôi cuốn khán giả hơn là coi một cô gái khờ khờ, yếu đuối. Tôi xin với đạo diễn cho vai Thương mạnh mẽ hơn, có như thế mới phù hợp với hình tượng chị Hai cáng đáng nhiều năm trời để nuôi đàn em.

Nếu để Thương quá yếu đuối thì hình tượng nhân vật dễ bị gãy lắm, bởi hễ gặp chuyện gì cũng khóc lóc than thở dễ làm khán giả bực mình. Tất nhiên sự thay đổi ở góc độ bản lĩnh hơn trong cách ứng xử thôi, chứ không đồng nghĩa với việc biến cô ấy thành người hung hăng nanh nọc. Thương là nhân vật điển hình, là cô con gái nhà quê có lễ nghĩa dù bản thân ít học. Vì thế trong những phân đoạn căng thẳng với dì Tư thì phản ứng của Thương không thể hồ đồ, nói năng vô lễ.

Sự thay đổi này dù sao vẫn chưa phải là bước đột phá về nhân vật của Lê Phương. Tại sao Phương không chờ một vai diễn thực sự lột xác hơn?

Đúng là Phương mong có sự thay đổi đột biến, thay đổi hẳn sang hình bản lĩnh hiện đại nhưng do mê nghề, mong muốn được đóng phim trở lại nên khi nhận được kịch bản với nội dung thuần Việt cả nội dung và bối cảnh sông nước miền Tây nên tôi nhận lời ngay. Tôi có sự tự tin nhất định rằng mình có thể hóa thân vào nhân vật một cách đúng đắn nhất, bởi đây là câu chuyện về gia đình với nhiều tình huống gần gũi với đời sống, và cũng bởi tôi là con gái miền Tây chính hiệu. Đề tài gia đình nên độ tuổi nào cũng có thể xem được, không có sự phân chia về đối tượng khán giả.

Tôi nghĩ rằng diễn viên nào cũng mong một vai diễn hay, cá tính, đa màu sắc. Thời gian làm nghề của diễn viên để đóng được đào chính thật sự khá ngắn ngủi, nhất là có bao gặp được kịch bản tốt, vai ấn tượng? Tuổi xuân nghề không nhiều, tôi không muốn cứ ngồi chờ mà bỏ lỡ những vai diễn tốt nên cảm thầy đồng cảm được với nhân vật tôi sẽ làm. Khán giả yêu thương Lê Phương với những vai diễn chuyên về nội tâm, xung đột gia đình. Những vấn đề này không bao giờ tách rời cuộc sống nên tôi tin lựa chọn của mình sẽ được khán giả ủng hộ.

Tất nhiên tôi vẫn đang chờ một vai diễn lột xác cả tính cách lẫn ngoại hình. Tôi biết khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh gái quê nghèo khổ. Nhưng bây giờ khán giả quan tâm đến câu chuyện, diễn xuất của diễn viên hơn là xuất thân của nhân vật đó giàu nghèo, hiện đại hay quê mùa. Quan trọng là mình có làm tốt vai diễn đó, chứ không hẳn phải thay đổi ngoại hình hay dạng vai phản diện thì khán giả mới đón nhận.

Tôi cầu toàn và sẵn sàng đối diện với những trở ngại, mà có thể trước kia tôi sẽ e dè hoặc cho qua. Bây giờ, khi có những thắc mắc, không hợp lý điều gì tôi sẽ nói ra hoặc giải quyết ngay chứ không im lặng như xưa.

Có lẽ sau khi sinh bé thứ hai đã khiến Lê Phương trở nên ghê gớm, bản lĩnh hơn?

Ghê gớm ở chỗ nào nhỉ? (Cười) Nói chính xác thì tôi thấy mình tự tin hơn. Tôi cầu toàn và sẵn sàng đối diện với những trở ngại, mà có thể trước kia tôi sẽ e dè hoặc cho qua. Bây giờ, khi có những thắc mắc, không hợp lý điều gì tôi sẽ nói ra hoặc giải quyết ngay chứ không im lặng như xưa. Trong công việc tôi cũng thấy cảm xúc mình khác đi khi nhìn nhận một sự việc nào đó. Tôi không thích góc độ yếu đuối cam chịu mà thích sự phản kháng đối đầu.

Cách phản ứng khi hóa thân nhân vật bây giờ khác với hồi con gái, bởi mình có nhiều trải nghiệm và va chạm thực tế hơn. Xưa mình làm theo kịch bản một cách thứ tự và chỉ quan tâm làm sao cảm xúc được tốt nhất, còn bây giờ thì ngoài việc đó mình hay thêm hành động, lời thoại thực tế bên ngoài cho nhân vật tinh tế sinh động hơn.

Thương của “Thương con cá rô đồng” có phải vai diễn chịu nhiều bầm dập, vất vả nhất của Lê Phương?

Phim này có thể nói là vai diện cực nhất về tâm lý lẫn cơ thể vì phải va chạm la hét liên tục. Số phân đoạn của Thương cũng nhiều nhất phim, hơn 300 phân đoạn mà đa phần đều là những cảnh căng thẳng với băng nhóm cho vay nặng lãi, đánh ghen các kiểu (cười). Phương đọc kịch bản đã hình dung thực tế mình sẽ bầm dập như thế nào rồi nên khi ra hiện trường là tinh thần luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đôi khi quay xong thấy chưa đã tôi sẽ chủ động hỏi ý kiến Đạo diễn cần phải mạnh hơn hay nhẹ hơn. Tôi rất hay xin được diễn lại hoặc quay thêm cách diễn khác, và may mắn là lần nào Đạo diễn cũng đồng ý ngay, không hề khó chịu khi phải quay đi quay lại bất kể có mất thêm bao nhiêu thời gian.

“Thương con cá rô đồng” xoay quanh gia đình 5 chị em: Thương – Nhớ - Thiệt - Lắm – Lành. Cha Thương (Lê Phương) mất sớm, mấy mẹ con sống lay lắt bằng đủ thứ công việc cày thuê, cuốc mướn ở vùng Đồng Tháp Mười – Long An. Khi Thương 10 tuổi, mẹ qua đời sau thời gian dài lao lực vì cực khổ. Nhớ vì cú sốc đó mà cũng bị câm dù Thương hết lòng chạy chữa, thuốc thang. Cô cũng một tay chăm sóc các em, chịu nhiều cay đắng cơ cực thậm chí đối diện nguy hiểm tính mạng. Phim phát sóng 14h các chiều thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3.

Cảnh quay nào khiến Phương bầm dập nhất? Liệu những cảnh va đập ấy có khiến Phương mang thương tích gì không?

Phim có khá nhiều những cảnh quay phức tạp, chuyện gặp tai nạn nghề nghiệp là hiển nhiên thôi. Tôi nhớ có cảnh quay cùng Quốc Huy và Quang Thái. Khi ấy theo kịch bản là Thương chạy xe về tới cổng, thấy Đạo (Quốc Huy) và Lắm (Quang Thái) đang có mâu thuẫn nên bước tới can ngăn. Lúc quay tôi dừng xe vội vã bước xuống thì một chiếc giày bị vướng tuột khỏi chân. Trong tích tắc tôi quyết định bỏ luôn chiếc giày còn lại và đi chân đất diễn luôn. Bối cảnh quay là khu nhà trọ đường tàu khá cũ kỹ có nhiều đá dăm, gạch vụn được rải dưới đường. Trong lúc giằng co tôi đạp phải một ụ đá nhọn. Lúc đó tôi bị giật mình vì đau quá nhưng tâm lý nhân vật căng thẳng nên tôi bị cuốn và cứ thế mà diễn. Quay xong mới biết chân tôi bị lật một miếng da to đùng.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường là người vệ sinh băng bó vết thương cho tôi cùng mọi người. Anh Cường rất khó tính trong công việc nhưng lại nhẹ nhàng và quan tâm tới anh em trong đoàn. Làm việc với những người có tâm thì thương tích nào cũng không là vấn đề! (Cười).

Lăn xả là điều cần thiết, nhất là với nghề diễn viên, nhưng với mẹ “bỉm sữa”, liệu có lúc nào Phương thầm nhủ phải giữ sức khỏe để chăm con nhỏ không?

Thời gian đi làm phim, tôi có hai bên Nội Ngoại và anh Kiên hỗ trợ hết mình nên có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Khi tôi nhận phim hay làm gì thì sẽ rất tập trung, say mê và dốc sức cho việc đó thật tốt. Tôi sợ cảm giác phim mình ra mắt mà không dám giới thiệu cho ai, hoặc có thời gian xem lại thì thấy mình thiếu sót vì đã không dành nhiều tâm sức cho vai diễn đó. Tôi chắt chiu từng vai diễn, từng phân đoạn, từng hình ảnh của nhân vật như thể đó là tài sản riêng của mình sau này để lại cho con cháu.

Tôi rất chú ý tới sức khoẻ của mình để có thể bảo đảm công việc không bị ảnh hưởng hay gián đoạn, đó cũng là lý do tôi quyết định không ép cân thêm trong thời gian quay phim “Thương con cá rô đồng” vì tôi mới sinh bé chưa bao lâu trong khi vai diễn này quá nặng. Tôi chấp nhận mình hơi tròn trên phim để đủ sức sống chết cùng vai diễn. Nói vui chứ nhiều nam nhân trong đoàn dè chừng tôi lắm! (Cười).

Tôi nhớ cảnh quay với Quốc Huy, lúc giằng co tôi phiêu theo nhân vật nên ôm chặt Huy tới mức Huy không vùng vẫy được luôn. Lúc tạm nghỉ đợi set máy quay góc khác, Huy phải dặn là ôm nương nương thôi để Huy còn vùng ra được! (cười). Chưa hết, cảnh ông Lưu hãm hiếp Thương. Hai người giằng co trên giường và tôi cũng bị than phiền “trời ơi sao em khoẻ quá vậy Phương?”. Lúc đó cả đoàn ai cũng cười quá trời vì Thương bị ông Lưu hãm hiếp mà cuối cùng ông Lưu lại đi cà nhắc!

Trải qua thăng trầm, Lê Phương tìm được cho mình chỗ dựa vững chắc rồi nhỉ?

Tôi bây giờ đã có gia đình yên ấm và công việc mình yêu thích. Tôi không muốn nhớ hay nghĩ gì về những chuyện đã qua. Thời gian đã và sẽ trả lời ai đúng ai gian. Điều tôi quan tâm bây giờ là làm sao hoàn thiện bản thân mình hơn để có thể chăm sóc tốt cho gia đình, phục vụ cho công việc và phấn đấu cho tương lai. Hai vợ chồng trải qua 5 năm bên nhau rồi, chuyện gì cũng có thể giải quyết dứt điểm vì cả hai luôn có suy nghĩ vun đắp chứ không phải một người xây một người đạp đổ. Có mâu thuẫn hay tranh cãi gì thì cuối cùng cũng ổn thoả. Anh Kiên rất đàn ông. Cách anh ấy cư xử với mọi người rất lịch thiệp, hoà đồng tử tế. Tôi không quá lời với chồng mình vì ngày trước đó là lý do đầu tiên tôi để tâm tới anh ấy.

Lê Phương sẽ hát nhiều hơn Hỏi Phương về kế hoạch vượt vùng an toàn, chị cho biết rất mong chờ vai cá tính hoặc thực sự lột xác. Thời gian tới, Lê Phương còn dự tính đầu tư nhiều hơn cho đam mê ca hát. Dự định ra album của Lê Phương bị đình lại khi sinh bé Bông, giờ đây chị cùng với chồng là ca sĩ Trung Kiên âm thầm thực hiện. “Hai vợ chồng Phương cố gắng hoàn thành album bolero và một album nhạc truyền thống. Tôi mong anh Kiên giữ được lửa với dòng nhạc truyền thống, bởi anh ấy là thế hệ trẻ lại sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật tốt mà vẫn rất đầy tình cảm”, Lê Phương nói. Ngoài gia tài những vai diễn lấy nước mắt khán giả, Lê Phương còn có giọng hát được hâm mộ. Dù không đi theo con đường ca hát nhưng Lê Phương vẫn đầu tư sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chuyên nghiệp để tri ân khán giả, để dành cho con cái. Chị cũng thổ lộ chính Trung Kiên giúp Lê Phương tiến bộ vượt bậc về thanh nhạc. Khi tham gia vở nhạc kịch “Tiên Nga” ở sân khấu Idecaf của đạo diễn NSƯT Thành Lộc, Lê Phương được chồng hướng dẫn và luyện tập gần hai tháng và đạt được kết quả đáng ngạc nhiên.