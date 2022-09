Trung Quốc tố Mỹ tấn công mạng của trường nghiên cứu về vũ trụ

TPO - Trung Quốc vừa cáo buộc Mỹ tấn công tin tặc một trường đại học công lập có chương trình nghiên cứu hàng không vũ trụ. Đây là một trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đáp trả tố cáo của Washington về do thám trên mạng.

Trung tâm ứng phó khẩn cấp virus máy tính quốc gia Trung Quốc ra tuyên bố nói rằng Văn phòng Chiến dịch truy cập phù hợp thuộc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào Đại học Bách khoa Tây Bắc ở tỉnh Tây An. Một nhóm của trung tâm này và hãng 360 Security Technology phân tích hệ thống thông tin của trường sau khi nhận được báo cáo về cuộc tấn công từ nước ngoài trong tháng 6.

Trung tâm nói rằng NSA tiến hành hơn 10.000 cuộc tấn công “độc hại” nhằm vào các mục tiêu ở Trung Quốc trong những năm gần đây, thu thập hơn 140 gigabyte dữ liệu “có giá trị lớn”. NSA và Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về cáo buộc này.

Bắc Kinh và Washington liên tục khẩu chiến về vấn đề tấn công mạng, và Trung Quốc ngày càng thẳng thừng nêu rõ tên các cơ quan Chính phủ Mỹ bị cáo buộc. Trong khi đó Mỹ tuyên bố luôn vạch rõ ranh giới giữa những hoạt động vì mục đích an ninh quốc gia với do thám công nghiệp mà họ cáo buộc Trung Quốc thực hiện để đánh cắp thông tin của các công ty Mỹ.

Tháng 7 vừa qua, giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo các công ty phương Tây rằng Trung Quốc đang tìm cách “lục lọi” tài sản trí tuệ của họ để cuối cùng có thể thống trị các ngành công nghiệp chủ chốt. Mỹ và Trung Quốc đồng ý không dung thứ cho hành vi đánh cắp sở hữu trí tuệ hoặc bí mật thương mại khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Washington năm 2015.

Samantha Hoffman, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách chiến lược Úc, cho rằng Trung Quốc ngày càng đưa ra những cáo buộc cụ thể về việc Mỹ tấn công tin tặc và Mỹ nên đáp trả bằng cách tương tự.

“Mỹ và các đồng minh cần giải thích vì sao hoạt động của Trung Quốc là bất thường, vượt ra khỏi những gì các cơ quan tình báo thường làm. Tất nhiên, Trung Quốc sẽ đáp trả bằng cáo buộc tương tự, dù có thể đúng hoặc không đúng thực tế”, bà Hoffman nói.

Trung Quốc thường tự gọi mình là nạn nhân của tin tặc, gọi Mỹ là “đế chế tin tặc” và nhấn mạnh tiết lộ của cựu nhân viên hợp đồng NSA Edward Snowden cách đây gần 1 thập kỷ về hoạt động do thám của Mỹ.

Gần đây, Trung Quốc thay đổi chiến lược, chuyển sang cáo buộc trực tiếp Mỹ tấn công mạng và nêu tên mục tiêu bị tấn công. Tháng 2 năm nay, hãng an ninh mạng Trung Quốc Pangu Lab tuyên bố đã phát hiện hoạt động tấn công mạng do Mỹ tài trợ, là một phần mềm độc hại trong các hệ thống công nghệ thông tin do nhóm tin tặc Equation có quan hệ với NSA tạo ra.

Bình Giang